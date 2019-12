El mensaje de Cristina Kirchner para convocar a la asunción de Alberto Fernández: “El 10 empezamos a poner a Argentina de pie”

"El 10 de diciembre empezamos a poner a la Argentina de pie. Democracia para siempre. Patria para tod☀️s. Los esperamos ❤️". Con esas palabras y emoticones, Cristina Kirchner invitó vía Twitter a sus seguidores a ser parte de la asunción de Alberto Fernández el próximo martes.

A las palabras del anuncio las acompañó con un pequeño video en el que se repite el mensaje: "Democracia siempre. Patria para todxs. 10 hs Congreso - 14 hs Plaza de Mayo".

Para el traspaso de mando se espera una gran movilización del aparato peronista, los sindicatos afines a la dupla electa y de los movimientos sociales.

El presidente electo formalizó su gabinete el último viernes y el sábado dijo que sus elegidos tienen "ganas de salir a comerse la cancha", y consideró que con esas designaciones "todos los sectores están representados".

Fueron invitados los jefes de estado de Chile, Sebastián Piñera​; y de Uruguay tanto al actual presidente, Tabaré Vázquez, como el reciente electo, Luis Lacalle Pou. Y justamente desde el otro lado del Río llegará la comitiva más importante, ya que también llegarán su vicepresidenta saliente, Lucía Topolansky, y su esposo, el ex presidente José "Pepe" Mujica, amigo de Alberto Fernández.

La autoproclamada presidente de Bolivia, Jeanine Añez​, no fue invitada ya que Fernández calificó lo ocurrido en el país vecino como un golpe de Estado contra Evo Morales.

Lula Da Silva, en cambio, confirmó que no prevé participar en la ceremonia de asunción en Argentina ya que, indicó "es un acto para presidentes". En su lugar irá la ex mandataria de Brasil, Dilma Rousseff. Y aunque Jair Bolsonaro confirmó que no vendrá, su gobierno estará representado.

Otro ausente en la asunción presidencial será el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, viene a la asunción, mientras que Donald Trump envía a su secretario de Salud.

Con información de www.clarin.com