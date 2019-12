“Me dijo cosas que no me gustaban”, Luciano Castro hasta las lágrimas después de hablar sobre su famosa foto

En el programa de Andy Kusnetzoff recibió a nuevos invitados. Ellos fueron el ex futbolista Gabriel Batistuta, los actores Luciano Castro y Luciano Cáceres, la actriz Sabrina Rojas, la médica y yudoca Paula Pareto y la modelo Ailén Bechara.

Y como ya es costumbre en PH Podemos Hablar, en el inicio hacen un semicírculo para que los participantes den un paso cuando el conductor propone algo que alguna vez les pasó. Algo que ya varios conocen como “Punto de Encuentro”.

En este caso, Andy consultó si alguno de los invitados pudieron superar una crisis de pareja. A lo que tanto Luciano Castro, como Sabrina Rojas dieron un paso al frente. Al igual que otros de los invitados presentes.

Además de hablar de su relación y reconciliación, la foto de Luciano Castro desnudo también fue un tópico en este momento. Fue entonces que el actor explicó que cuando la imagen se propagó, tuvo una charla muy seria con su hijo.

“Me dijo cosas que no me gustaban. Pero yo prefiero tener un hijo que me diga las cosas de frente, las cosas feas o las cosas que no me gustan, a tener un hijo sumiso que me diga ‘Si papi, no pasa nada’, y que siga”, expresó con los ojos colorados y húmedos.

Es entonces que casi en llanto, Andy le pregunta si este tema le emociona. “Si me emociona. Todos mis hijos me emocionan”, entonces su mujer, Sabrina Rojas lo acaricia en la cara y le da un beso.

El conductor hace un pequeño discurso sobre lo que está bien y no. “Yo creo que no hice nada malo. Y la emoción no es para causar ternura. El tema de ser consiente pasa por otro lado”, respondió al comentario de Andy.

“A mi me emocionan mis hijos porque es lo mejor que tengo”, dijo ya con los ojos completamente llorosos. Es cuando recibe un abraso y beso del conductor y luego otro más de su pareja. Quien le dice “Te amo mi amor”.