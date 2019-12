Con un gabinete formado por nueve diputados nacionales, ya se preparan los reemplazos para la Cámara Baja

Luego de que Alberto Fernández confirmara a los ministros que lo acompañarán en el inicio de su gestión, el próximo jueves renunciarán a sus bancas los diputados que fueron designados para ser parte del Gabinete nacional y jurarán sus reemplazantes. Será el debut de Sergio Massa en su rol como presidente de la Cámara Baja.

En la primera sesión extraordinaria con la nueva conformación de la Cámara de Diputados, se aceptará las renuncias de los legisladores que pasarán a la órbita de Nación y se tomará juramento a sus reemplazos, que resta definirse quiénes serán teniendo en cuenta los integrantes de las listas de las elecciones legislativas de 2017 de la alianza 1País y de Unidad Ciudadana, y los que participaron de los últimos comicios con el Frente de Todos. La ley de paridad de género abre la puerta a otra disputa para aquellos que asumieron dos años atrás cuando no regía la norma.

El viernes pasado, Fernández confirmó que Eduardo “Wado” de Pedro será minsitro del Interior, Luana Volnovich estará en el PAMI, Victoria Donda al frente del Inadi, Agustín Rossi en la cartera de Defensa, Juan Cabandié en Ambiente, Felipe Solá como canciller, Daniel Arroyo en el Ministerio de Desarrollo Social, Roberto Salvarezza en Ciencia y Tecnología, y Luis Basterra en la cartera de Agricultura. Todos dejarán sus bancas en la Cámara Baja para comenzar a desempeñar funciones en el equipo del presidente electo el próximo martes.

A este selecto grupo se suma Daniel Scioli, que fue designado como embajador en Brasil, y resta confirmarse si finalmente el diputado José de Mendiguren, presidirá el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Cabandié, Rossi, Scioli, De Mendiguren, Salvarezza, Solá, y Arroyo, tienen mandato hasta el 2021, mientras que “Wado” de Pedro, Volnovich, Donda y Basterra fueron reelectos en los comicios de octubre.

Para los reemplazantes de los 11 diputados que ejercerán funciones en el Ejecutivo se tendrá en cuenta, en los casos de los que tenían mandato por dos años más, el orden de la boleta con la que asumieron en el cargo en las elecciones legislativas de 2017. Mientras que para los fueron reelectos en los comicios de octubre, sus reemplazos estarán en la última lista del Frente de Todos.

A Wado de Pedro y Luana Volnovich los sustituirán María Jimena López, funcionaria de Necochea, y Federico Fagioli, de la CTEP, quienes se encontraban en el puesto 20 y 21 de la lista del fdT en provincia de Buenos Aires. Por su parte, a Donda la reemplazará Mara Brawer, dirigente de la corriente Nacional de la Militancia. La designación de los tres en este caso está asegurada ya que en la confección de la lista este 2019 rigió la ley de paridad de género, sancionada el año pasado. En tanto, al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, lo sustituirá Agustín Samaniego, tercero en la lista del FdT de Formosa.

Sin embargo, la disputa se centra en quiénes asumieron en 2017 cuando aún no existía la ley de paridad. Casos como el de Felipe Solá, que consiguió su banca hace dos años cuando compitió por la alianza 1País (Frente Renovador y el GEN). Siguiendo el orden de la boleta, Liliana Schwindt reemplazaría al próximo canciller. Sin embargo, si se tiene en cuenta la paridad, debería asumir un legislador hombre en su lugar. Ante esta situación, Schwindt decidió judicializar el tema solicitando que se respete el corrimiento de la lista, y no la ley que fue sancionada al momento de aquellos comicios aún no existía.

Arroyo -también fue electo por 1País- sería reemplazado por el ex titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Jorge Sarghini. En tanto Rossi, Salvarezza, y Scioli -electos en 2017 por el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires- serían reemplazados por Josefina Victoria González, Nicolás Rodríguez Saá, y Romina Uhrig.

El economista Carlos Heller, reemplazará a Cabandié, quien ingresó como legislador por la Ciudad en 2017 con Unidad Ciudadana. Encaso de confirmarse el pase de De Mendiguren al BICE, sería sustituido por Marcelo Eduardo Díaz, séptimo en la boleta bonaerense de 1 País de 2017.

La sesión será conducida por primera vez por Massa,y estará acompañado por Alvaro González (PRO) como vicepresidente primero, José Luis Gioja (FPV-PJ) como vice segundo, y Alfredo Cornejo (UCR) como vicepresidente tercero.

En el plenario legislativo también se le tomará juramento a los reemplazantes de Martín Lousteau, Sergio Leavy y Claudia Zamora, que asumieron como senadores; y de los intendentes electos de La Matanza, Fernando Espinoza; de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi; de Códroba capital, Martín Llayora: y de Río Grande, Martín Pérez, quienes renunciaron a sus bancas en la sesión del 20 de noviembre.

Este jueves quedará visible por primera vez la distribución de poder de la nueva Cámara. El Frente de Todos, cono 120 integrantes, será la primera minoría y estará a solo nueve del quórum propio, con Máximo Kirchner a la cabeza del bloque. Mientras que Juntos por el Cambio, tras el alejamiento de tres integrantes que formalizaron la bancada Unidad Federal para el Desarrollo -conducida por José Luis Ramón-, seguirá funcionando como interbloque pero con 116 legisladores, conducidos por el radical Mario Negri.

En tanto, relegado, Consenso Federal será la tercera fuerza. El ex intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, conducirá el espacio de 10 miembros que nunclea a los bloques del Justicialismo, Hacemos Por Córdoba, el Partido Socialista y el Frente Progresista.

Con información de www.infobae.com