Un día antes del traspaso de mando, Alberto Fernández advirtió que “el riesgo de default es muy alto”

La asunción presidencial de Alberto Fernández está a la vuelta de la esquina, a menos de 24 horas. A pesar de ello, el mandatario electo continuó este lunes con su agenda mediática y en el programa "Va de vuelta" de Radio Nacional, en el que afirmó que "no puede ser que la alternancia se convierta en un momento de crisis para los argentinos".

En materia económica, Fernández sostuvo que "el mercado nacional está impedido de pagar y el riesgo de default es muy alto. De hecho, Macri lo ha declarado. Creo que es toda su responsabilidad. Más allá de que lo acepte o no, a nadie le cabe duda sobre su responsabilidad por el tema de la deuda".

"Está claro que el Gobierno puso el cepo que puso porque se gastó todos los dólares. En ese estado de cosas es muy difícil dejar abierta la compra de dólares porque no los hay", continuó con lo económico.

Al preguntarle por los dichos pos PASO del presidente saliente Mauricio Macri y la reacción negativa de los mercados, dijo que "definitivamente es una locura". "Es la opinión del presidente... pero es alocado. Si los mercados reaccionaron así por miedo a que seamos un populismo chavista, fue por la culpa de Macri por haber mentido, porque no somos eso", aseguró.

A pesar de esto, Fernández explicó que el rumbo es el que se vio en Luján, donde ambos políticos coincidieron en la misa "antigrieta". "Esto es en lo que yo creo y lo que siempre he dicho. La Argentina tiene que tomar estos cambios con naturalidad. Ya llevamos 36 años de democracia y no puede ser que la alternancia se convierta en un momento de crisis para los argentinos", opinó.

"Está claro que Mauricio Macri y yo tenemos diferencias conceptuales profundas, pero vivimos en un mismo país y tenemos que entender todos que el secreto de la convicencia democrática es respetarse, no tolerarse. Porque tolerar es aceptar a disgusto, quiero que me respeten. Ayer fue una convocatoria de la Iglesia a la que fui gustoso. Podemos pensar distinto, de cómo alcanzar los objetivos. Nadie tiene la verdad absoluta, hay verdades relativas y debemos aprender a vivir en lo diferente", destacó.

También explicó que en campaña la tensión entre ambos fue mayor porque en los momentos de debate de son "tratando de buscar la adhesión ciudadana, pero cuando pasa hay que convivir todos juntos en esta casa". "En mi caso no es una puesta en escena. Es lo que creo. Siempre he renegado de los discursos únicos, de la falsas antinomias", aseguró. Y concluyó con ese tema explicando que "en el mundo las polarizaciones existen". "El problema no es que cada una se pare en un polo del escenario. El problema es cuando se vuelve intoleracia".

Otras frases y conceptos

- Sobre el armado del gabinete. "El armado es que yo fui viendo nombre por nombre. Le pregunté a Cristina, pero la decision la fue tomando yo".

- Sobre las primeras medidas económicas. "Se van a conocer desde el primer día, pero no se resuelven las cosas". "Vamos a tratar de cambiar el rumbo; esta locomotora que iba derecho al precipicio. Va a parar y se va a dar vuelta". "Se trata de poner en marcha una economía muy lastimada y va a llevar tiempo. La primera necesidad es que la economía vuelva a funcionar". "Llevamos dos años de caída de consumo. Esto se resuelve poniendo recursos en la gente que menos tiene. Revisando los precios que en algunos productos como los alimenticios y farmacológicos, que tienen que ver con la vida de la gente".

- Sobre la Justicia. "Terminemos con la argentina hipócrita. Porque cambió el poder la Justicia cambió. No lo estoy promoviendo, sino criticando". "El lawfare es lawfare más allá de la categoría ideológica del sujeto que lo padece. Y es malo". "Algo vamos a tener que hacer para tener una Justicia digna".

- Sobre su choque con el periodista Hugo Alconada Mon. "No estoy monitoreando a nadie. El comentario de Hugo me pareció desafortunado. Yo leí la nota, no me gustó, me pareció muy desafortunada y no dije nada. Sí es un problema que me atribuyan un delito. No delinco, no voy a dejar que nadie maltrate mi buen nombre y honor". "Si un periodista dice que yo mando un abogado para influenciar en una causa, eso es un delito. Yo seré presidente, pero soy un ciudadano que cuida su buen nombre y honor. No pueden atribuir cosas que no hago, eso está mal".

- Sobre Bolsonaro y la relación con Brasil. "No pensamos igual, tenemos miradas muy diferentes. Lo que tenemos que entender es que las diferencias nuestras no pueden convertirse en diferencias de nuestros pueblos. Tenemos que ver cómo seguimos avanzando en el desarrollo del vínculo entre Brasil y Argentina".

