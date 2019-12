Una violación en la casa de Gran Hermano golpea al reality más famoso de la televisión

El caso de una violación ocurrida en la casa de Gran Hermano pone en tela de juicio la falta de control y el consentimiento de determinadas acciones dentro del reality televisivo más famoso de la televisión. El hecho ocurrió en 2017, pero en ese momento no logró visibilidad. Hoy, tiempo después, la grave situación toma repercusión internacional.

Gran Hermano, un programa en vivo, que muestra las 24 horas como los participantes se desarrollan en la casa. Cámaras por todos lados, inclusive hasta en el baño. Cada episodio del experimento internacional reveló diversas problemáticas con sus participantes hasta que en el 2017 ocurrió una violación.

Por aquel entonces Carlota Prado se anotó en la 18° edición del reality. Tuvo que convivir con otros participantes, donde comenzó una relación con José María López, el presunto autor de la violación. Una noche de fiesta, ella se encontraba inconsciente por haber bebido alcohol, y él se aprovechó sexualmente de ella. Él fue expulsado de la casa y ella tuvo que abandonar temporalmente. El programa siguió como si nada.

“La dirección de GH ha decidido expulsar del programa a José María por lo que considera una conducta intolerable. Asimismo, ha considerado oportuno que Carlota deje la casa”, comunicaron los responsables de Gran Hermano, tras la situación de abuso. Una vez tomadas esas medidas, dieron por cerrado el tema y no se volvió a hablar de lo sucedido.

Dos años después de lo sucedido, las declaraciones de Carlota a diario El Confidencial, tuvieron repercusión internacional. “Celebrábamos una fiesta en la casa, una de tantas. Lo normal era que nos facilitaran alcohol. Recuerdo que yo estaba preocupada porque apenas teníamos comida y los efectos del alcohol podían ser mayores. Y bueno, me sentó mal a mí, al igual que le podía haber sentado mal a otras personas”, dijo la joven.

Sobre los momentos del abuso agregó: “Lo último que recuerdo bien es estar en la cocina. Las imágenes en las que me encuentro en el salón, que he subido a mi cuenta de Instagram, no las recuerdo. Hubo una reacción normal en mí ante algo que no me está gustando nada. Se ve un forcejeo porque evidentemente no me gusta que me metan mano… Lo que está pasando en ese momento ya es suficiente como para tomar cartas en el asunto, algo que ‘GH’ no hizo”

“Cuando me levanté, de camino al baño, noté cómo se me caía la ropa interior al suelo porque no estaba bien puesta. Llevaba unos pantalones de pijama que no recordaba haberme puesto, pero en ese momento no presté atención a ese detalle tan importante”, relató Carlota Prado sobre la situación que vivió en 2017 en Gran Hermano que era emitido por Telecinco España.

La joven además contó que dos años después del episodio sufre pesadillas, ataques de ansiedad y está bajo tratamiento psicológico. “Estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico, tomando medicación, evitando muchas veces incluso salir a la calle sola”.

Carlota asegura que en ese momento no fue capaz de reaccionar y ahora busca que la justicia actué. “Solo pretendo que se haga justicia, dar a conocer mi testimonio, que se sepa toda la verdad y animar a las personas que están pasando por lo mismo a que no se callen. No podemos seguir normalizando estas atrocidades”. cerró.