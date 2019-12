Créditos UVA, el primer gran desafío de Bielsa

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó este miércoles el precio de cada Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Según consta en el portal de la entidad, cada una de ellas tiene un costo de $45,96. Resolver la situación de quienes tienen créditos bajo esta modalidad es uno de los grandes desafíos de la recientemente iniciada gestión de Alberto Fernández.

La entidad que preside ahora Miguel Pesce reveló durante las primeras horas de este miércoles el valor actualizado de cada UVA. De acuerdo con su sitio web, la suma a pagar es de $45,96 este miércoles. La cifra es $0,05 mayor que la del martes, ya que este indicador se había fijado en $45,91 tras un incremento de $0,15. La suba de ayer repite el patrón registrado prácticamente durante las últimas dos semanas.

Tal como refleja el portal del BCRA, el costo aumenta todos los días, lo cual repercute en los préstamos tomados. En pocos días, vence el congelamiento por cuatro meses que dispuso la administración de Mauricio Macri. El fin de esta medida supondría un aumento del orden del 25 % en enero, con lo cual el panorama se volverá más complejo para los tomadores de los créditos UVA.

Anticipándose al fuerte incremento que tienen por delante, integrantes del colectivo nacional Hipotecados UVA ha redoblado sus pedidos para hallar una solución. Tal como comentaba El Intransigente, quieren reunirse con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. Su deseo es transmitirle en primera persona su situación para participar de la búsqueda de una salida.

Este martes, en plena asunción de Fernández a la presidencia, los hipotecados porteños publicaron en su cuenta de Twitter un recordatorio de que la indexación es el principal problema que enfrentan. “Extender el plazo ya es una opción contractual, que no alivia ni soluciona nada y la tasa de interés no supera el 10 %. Por eso, decimos no a la indexación”, manifestaron en un tuit.

