Juan Grabois denunció que le pincharon el teléfono

“Recién cuando corté una conversación con una persona importante se ligó mi teléfono”, denunció el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois en su cuenta de Twitter.

Y narró: “Un hombre decía ‘dame coordenadas que lo acomodo’ y luego escuché un audio de Telegram que había enviado ayer”.

Para cerrar el mensaje a sus seguidores en la red social, Grabois apuntó al ex presidente de la Nación: “Macri ya fue pero la cloaca sigue operando”.

Más temprano, el dirigente social conversó con radio con Vos sobre el discurso de asunción de Alberto Fernández ​y reconoció haberse sentido “contenido”.

"Si Alberto hace la mitad de lo que dijo no me importa que en el Gabinete sean todos rubios de ojos celestes", sostuvo Grabois luego de haber criticado la falta de diversidad en el gabinete del nuevo gobierno. Y aclaró: “La diversidad no es sólo la paridad de género o la diversidad de partidos políticos, es también la diversidad de clase".

En esta línea, expuso que “es muy difícil ver a alguien de una villa, de una cooperativa o de un pueblo originario en una lista de diputados o como ministro. Hay perfiles que cuadran bien no tanto por lo que hacen sino por cómo se ven o cómo hablan, hay fisonomías que chocan”, y sugirió: “Decimos que el 40% de la población argentina es pobre, no digo que ese porcentaje de cargos sea para los pobres, pero por lo menos dos”.

A su vez reclamó a la nueva gestión que “hay una necesidad de irrupción y participación protagónica de los sectores populares y más excluidos en los espacios de discusión política”.

Sobre el discurso de Alberto destacó como importante “que el Presidente hable de economía popular, de la agricultura familiar”. Y opinó: “Me dio la tranquilidad de que por lo menos la hoja de ruta que planteó Alberto es coincidente con lo que nosotros pensamos”.

“Todos queremos el bien común pero para eso tenemos que empezar por los últimos de la fila y eso implica que en la puja distributiva el Estado tiene que estar del lado de los que están peor y tratar de disminuir los privilegios de los más privilegiados y aumentar los derechos de los menos privilegiados”, consideró Grabois.

Por otra parte, dijo que le gustó que Alberto haya puesto “el eje en el nivel de endeudamiento que tienen las familias más pobres con los usureros de los barrios”.

Desde su rol como dirigente social, Grabois contó que “hay gente que no llega a cubrir los gastos corrientes del mes” y aseveró: “Pedir un préstamo para comprar una heladera es una cosa, pedirlo para comprar comida es de un alto nivel de degradación y está bien ponerlo en foco y cambiarlo”.

Aunque no fueron todas flores para el nuevo jefe de Estado. Grabois se distanció de Fernández: “Alberto está marcando una orientación de mayor nivel de conciliación, yo estoy enojado con lo que pasó en la Argentina”.

“Hay una parte con la que no concuerdo con Alberto y es cuando dice que todos los argentinos sabemos cuáles son las prioridades cuando habló de la lucha contra la pobreza y el hambre. Yo no comparto eso. Creo que hay una minoría muy chiquita, una elite, que no comparte estas prioridades y que va a aferrarse con uñas y dientes a sus privilegios”, desarrolló Grabois.

Y concluyó: “Alberto va a tratar de buscar un equilibrio, ese es su rol. El nuestro es tirar para este lado”.

