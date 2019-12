Bottero, luego de sisarle el cargo al ejecutivo, se muestra conciliador

La ética mandaba que el cargo de Presidente del Concejo era para el oficialismo, Bottero no respeto esa regla no escrita de la política, ahora se muestra conciliador

El radical Germán Bottero inició una nueva etapa en su participación política y asumió este martes su quinto período como concejal, después de tomarse un descanso de cuatro años.

En tiempos donde se habla mucho de la necesidad de acuerdos, diálogo y equilibrios Bottero fue elegido para presidir el Concejo Municipal que hoy cuenta con mayoría de opositores y en donde se dio un hecho llamativo, con la renuncia a la vicepresidencia 1era del justicialista Jorge Muriel.

Muchos apuestan a que el radical hoy integrante del Bloque de Cambiemos pueda sortear las diferencias políticas con el oficialismo y pueda construir acuerdos importantes para Rafaela.

“Siempre son sensaciones lindas y distintas, es un Concejo renovado, es un momento distinto también del país y de la ciudad, hay complejidades cada vez más grandes y problemas de difícil solución. La oposición va a tener 7 votos y sólo nos da una responsabilidad mayor en ser claros y tener claro para lo que la gente no votó y poder actuar en consecuencia; un desafío nuevo y distinto que en los otros concejos que me tocó integrar donde siempre era minoría”, señaló el presidente.

Tras ser elegido presidente Bottero expresó su agradecimiento a todos y dijo “asumo esto con mucha responsabilidad, yo conozco bien este trabajo y no soy un improvisado, todos saben de mi compromiso, de mi responsabilidad, de que soy una persona mesurada, cauta y creo que hoy es lo que la gente un poco está pidiendo para calmar un poco ciertos ánimos o temples exacerbados de uno u otro lugar. Voy a tratar de dar lo mejor de mí y trataré de trabajar codo a codo con el Ejecutivo y todos los concejales, para que los temas que Rafaela necesita puedan ir saliendo”.

“La gente a veces empodera a la oposición porque entiende que debe haber un balance distinto de fuerzas, por eso nadie debe preocuparse, porque somos responsables. La gente elige y eligió que sea mayoría en el Concejo la oposición, como legítimamente ha elegido a Luis Castellano y nosotros le reconocemos el derecho que tiene para gobernar, pero hay que escuchar también al ciudadano que con su voto ha colocado a siete concejales de la oposición en ese lugar”, finalizó el radical.

