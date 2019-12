Policía: Perotti ya lo tenía todo cocinado

Un día después de que Omar Perotti asumió el cargo de gobernador de Santa Fe, el flamante ministro de Seguridad, Marcelo Sain, presentó este jueves cómo será la reforma policial que impulsará próximamente en la fuerza. La presentación se dio en el salón blanco de la Casa Gris, cerca de las 12 y la misma contó con el acompañamiento del vocero gubernamental, Leonardo Ricciardino, que si bien no dijo una sola palabra durante la presentación, estuvo al lado de una de las figuras clave de este gobierno y quien tendrá a cargo la cartera más caliente.



Como primera medida, Sain anunció que la Policía de Investigaciones (PDI), fuerza creada en 2014, será disuelta y pasará a llamarse Agencia de Investigación Criminal (AIC). La misma tendrá como cabeza a un exjefe de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE): se trata del Subcomisario Maximiliano Bertolotti, quien tuvo un rol protagónico en la investigación que llevó adelante el Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación para desbaratar la organización criminal que era liderada por Esteban Lindor Alvarado, acusado en la Justicia provincial de Rosario por haber sido el instigador del crimen de un prestamista y además apuntado por el cargamento de 493 kilos de marihuana que fue secuestrado en la provincia de Río Negro en 2017.

El titular de la cartera aclaró además que no solo la PDI será disuelta, sino que también la Dirección de Asuntos Internos, que hasta el momento dependía de la Secretaría de Control de la Fuerza, será reemplazada por la Agencia de Control Policial (ACP) que tendrá como titular a la Subcomisaria Mariana Olivieri, quien también se desempeñó en la TOE.



La ola de cambios también fue para la cúpula de la Jefatura de policía, la cual mediante los decretos 20 y 22, tendrá máxima autoridad a los Directores Generales de Policía, Víctor Sarnaglia, como Jefe, mientras que como subjefe fue designado Martín Musuruana, quien se desempeñó como jefe en la Policía de Investigaciones Región 1 de Santa Fe.

El nuevo ministro aclaró además que a partir de esta semana el Servicio Penitenciario provincial no dependerá más del área de Seguridad ya que de ahora en más estará bajo el control del Ministerio de Estado, Justicia y Diversidad cuyo titular es el rosarino Esteban Borgonovo. Si bien la medida es llamativa no es nueva ya que el área de asuntos penitenciarios supo depender de la Subsecretaría de Justicia, cuando todavía no existía el Ministerio de Seguridad en la provincia. De todos modos, los interrogantes surgen en torno a cómo trabajarán los dos ministerios con presos que se encuentran alojados en diversas Comisarías a la espera de que se genere una plaza en un establecimiento carcelario.

"Para la gente, el responsable de gestionar la seguridad pública son los intendentes y las intendentas”





En su anuncio, el titular de la cartera, explicó que será creada la novedosa Subsecretaría de Bienestar y Genero de la Policía que dependerá directamente del propio Saín y que apuntará a trabajar las condiciones laborales “de los y las policías”. “No podemos pretender que la policía desempeñe una labor eficiente, en materia de protección de derechos, de la sociedad santafesina si dentro de la fuerza no hay una garantía de la protección de los derechos laborales y sociales”, sostuvo. En esa línea, dijo que tendrá como rol central la “mujer dentro de la institución policial”.

La batería de medidas de Sain además apuntó a la formación de la Secretaría de Gestión Institucional, que será coordinada por Jorge Lagna -oriundo de Venado Tuerto- y que tendrá como objetivo la relación con los gobiernos locales. “Es muy difícil que nosotros, desde la provincia, trabajemos la gestión social de la seguridad sin los municipios. La gente ya descentralizó la responsabilidad de la seguridad en los intendentes. Para la gente, el responsable de gestionar la seguridad pública son los intendentes y las intendentas”, explicó.

Sain también agregó que será un capitulo fundamental la relación que tendrá con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic ya que aseguró que posee un vínculo muy estrecho ya que fueron compañeros de trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes.



Por último, aclaró que será central en su ministerio la escuela de futuros policías por lo que anunció que la cartera tendrá una Subsecretaría de Formación y Capacitación y de la cual dependerá el Instituto de Seguridad Pública, el cual además será reformado en su función ya que capacitará no solo a las bases sino también al policía a lo largo de su carrera en la institución.

Fuente: Aire Digital, sobre una nota de IGNACIO MENDOZA