Alberto Fernández se pronunció a favor de la diversidad y la pluralidad de voces

En un hecho inédito en las gestiones kirchneristas, el presidente Alberto Fernández envió una nota que fue leída en la cena anual de ADEPA, donde se pronunció a favor de la diversidad y la pluralidad de voces. Además hubo una nutrida concurrencia de funcionarios de su gobierno y de ex funcionarios de Mauricio Macri, junto con dirigentes políticos oficialistas y opositores a la actual gestión, que compartieron la cena con editores y directivos de medios de comunicación.

El Presidente reiteró la importancia de "consolidar la unidad entre todos los argentinos. Una instancia semejante, lejos de coincidir en la uniformidad y la homogeneidad, se nutre de la diversidad constructiva, la pluralidad de voces, el amplio intercambio de ideas, opiniones y puntos de vista", planteó Fernández, quien no pudo estar en la cena de la entidad por un problema de agenda.

Y agregó: "Los medios de comunicación y la actividad periodística, junto a nuestro gobierno y el resto de los actores sociales tienen una responsabilidad mayúscula en este cometido. La cultura del diálogo, del encuentro y del respeto es un magnífico compromiso al cual hoy nos convocan todos los argentinos y sin distinción de banderías políticas o partidarias".

La nota fue leída por el secretario de Medios y Comunicación Pública, Francisco Meritello, en el escenario que montó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

El funcionario enseguida pidió un aplauso para el ex secretario de Medios del gobierno de Mauricio Macri, Jorge Sigal, quien acompañó la gestión de Hernán Lombardi hasta noviembre del año pasado, cuando renunció por un problema de salud.

"Es un tipo con el cual tenemos enormes diferencias de lo que pensamos y durante muchos años de amistad nos hemos respetado en esa diferencia. Y luego de haber superado una enfermedad, que la peleó como pocos, quería reconocerte en estas palabras que leí del Presidente", dijo Meritello. Y se confundió en un emotivo abrazo con Sigal.

Meritello, cuñado de Gustavo Béliz (secretario de Asuntos Estratégicos), estuvo hasta mediados de septiembre -durante once años- a cargo del Grupo Octubre, una fundación del SUTERH que conduce Víctor Santa María, que creció como grupo multimedia hasta incluir al diario Página/12 (que forma parte de ADEPA), la radio AM750 y la revista Caras y Caretas, entre otros medios.

En la mesa principal de la cena de ADEPA estuvieron Meritello y el ministro de Educación, Nicolás Trotta; junto con Martín Etchevers (ADEPA), Julio Saguier (La Nación), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, y el diputado Cristian Ritondo -ex ministro de María Eugenia Vidal-, que compartieron la noche con más de 200 editores de diarios, políticos, empresarios y funcionarios del gobierno que colmaron el Salón Libertador del Hotel Sheraton.

El discurso inaugural estuvo a cargo de Martín Etchevers, presidente de ADEPA, quien afirmó que “en esta entidad superamos la grieta”. Y agregó: “Los medios profesionales no somos adversarios políticos, no vamos a elecciones. Tenemos distintas miradas y todas son legítimas, todas alimentan la conversación pública”.

Es que en ADEPA conviven medios diversos y nacionales, como Clarín, La Nación, Infobae, Perfil y Página/12, junto con medios regionales como Río Negro, Huarpe (San Juan), La Palabra (Berazategui) y El Liberal (Santiago del Estero), entre otros. Por eso, Etchevers rescató la posibilidad de realizar esta cena, con la presencia de nuevos funcionarios, junto a los del gobierno anterior, “luego de una transición como la que acabamos de vivir”.

En ese sentido, el presidente de la entidad periodística destacó que “la labor de la prensa está íntimamente ligada al ejercicio democrático, a la vigencia de las libertades y los derechos humanos”. Y planteó que “la sana tensión entre prensa y poder político es inherente a nuestro sistema constitucional. Sintomático sería que no la hubiera. Hablaría de una democracia de baja intensidad”, dijo Etchevers, en la cena del 57° aniversario de ADEPA.

“El flamante presidente y muchos de los aquí presentes seguramente encontraron en la prensa” las herramientas para poder difundir sus ideas y llegar a la sociedad, dijo Etchevers. Y remarcó la necesidad de empresas periodísticas “sanas”, que sean sustentables, frente al avance de las plataformas tecnológicas, que usufructúan de los contenidos de esos medios, que se quedan con gran parte de la publicidad digital. También por el riesgo que significa la falta de una responsabilidad por los contenidos que distribuyen. “Lo hemos visto en fenómenos electorales y campañas de desinformación”, aseguró Etchevers.

El presidente de ADEPA, junto con Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Expresión; y Guillermo Ignacio, titular del Comité Estratégico de la entidad, presentaron un video por los 150 años del diario La Nación. Los tres directivos le otorgaron una placa a Julio Saguier, en reconocimiento por la trayectoria del diario fundado por Bartolomé Mitre.

Además de gran cantidad de periodistas y directivos de medios, también asistieron a la cena Alberto Dalla Via, vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral; Marco Lavagna, director del INDEC; Rosario Lufrano (titular de Radio y Televisión Argentina); los diputados José Ignacio de Mendiguren, Karina Banfi y Juan Brügge; el senador Alfredo Luenzo, el dirigente peronista Julio Bárbaro, el dirigente radical Ricardo Gil Lavedra, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; Victoria Donda, titular del INADI; el embajador británico Mark Kent; Silvana Giudici, ex presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones; Alfredo Scoccimarro, ex secretario de Comunicación Pública; León Arslanian, ex ministro y ex camarista; Jaime Campos, titular de la Asociación Empresaria Argentina (AEA); Sergio Kaufman, presidente de Accenture; y Fernando Ruiz, presidente de FOPEA, entre otros.

