El ex ministro Adolfo Rubinstein elogió a Ginés González García por el protocolo sobre el aborto: “Te felicito, tomaste una gran medida”

Fue luego de que el actual titular de la cartera de Salud presentara la “guía de procedimientos para todos los profesionales del país”. “Si me convoca para apoyarlo, lo voy a hacer”, afirmó el ex funcionario macrista

Ayer por la tarde, el ministro de Salud, Ginés González García, brindó su primera conferencia de prensa para notificar el nuevo protocolo del aborto no punible, publicado esta mañana en el Boletín Oficial de la Nación. Ante el flamante anuncio, el ex titular de la cartera, Adolfo Rubinstein, expresó: “Me parece que es una decisión muy buena. La verdad que lo celebro; estoy muy contento que se vuelva a restablecer el protocolo".

El miércoles 20 de noviembre, Rubinstein había presentado el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”, el fue anulado por pedido de Mauricio Macri, suceso que ocasionó la renuncia del ex ministro. "Esto sólo se trata de cumplimiento de la ley, de la adaptación del protocolo, la actualización a las nuevas normativas, a la evidencia científica nueva, pero sobre todo a tratar de definir de manera mucho más clara las interpretaciones del fallo F.A.L y sobre todo adaptarse a las reformas del Código Civil”, indicó Rubinstein.

En diálogo con Luis Novaresio por AM 910 (La Red), el ex ministro contó con la posibilidad de dialogar con González García, a quien saludó y elogió por esta decisión: “Ginés, te felicito, has tomado una gran medida”.

Luego agregó: “En salud pública hemos coincido toda la vida con Ginés. Y seguiremos coincidiendo. Ginés tiene un buen equipo, lo que le dije es que si me convoca para ayudarlo o asesorarlo lo voy a hacer, como se que haría él si estuviese en su oposición. Más allá de que Ginés es peronista y yo radical o el forma parte del gobierno entrante y yo saliente coincidimos en la mayoría de las políticas sanitarias, que tienen que ser políticas de Estado”.

Respecto al protocolo impulsado por quien fue ministro durante la presidencia de Néstor Kirchner, Rubinstein opinó: “Es un protocolo de actuación para los médicos y los equipos de salud y así tiene que ser considerado. No está en la competencias del Ministerio de Salud legislar sobre aspectos que tienen que resolver los legisladores. Esto se trata de una resolución ministerial que le da certidumbre a los médicos y equipos de salud de cómo tienen que realizar los procedimientos cuando existen estas causales de interrupción legal del embarazo”.

Consultado por las críticas que recibió este anuncio, el ex ministro aclaró: “Es muy importante que se discrimine claramente que no se trata de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La interrupción legal del embarazo tiene que ver con aquellas condiciones que ya están efectuadas por la ley para interrumpir el embarazo. No hay más que eso”.

Y sostuvo: "Creo que malintencionadamente se ha intentado colar la interrupción voluntaria del embarazo en este tema, justamente para generar más obstáculos. Este protocolo sirve para defender y garantizar el derecho de las chicas, las mujeres y adolescentes para interrumpir el embarazo cuando existan causales que están consideradas en la ley. Y lo que da es certidumbre. No quiere decir que las provincias lo adopten automáticamente. Una cosa es adherir a un documento y otra a una decisión ministerial.

En relación a su abrupta salida del gobierno de Macri, completó: “Tengo una sensación de frustración, no fue el final que hubiera querido”.

