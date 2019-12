Cristina Kirchner: “Los medios de comunicación deben cumplir un rol diferente al que han venido cumpliendo”

La flamante vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner​ advirtió este sábado que "los medios de comunicación deben cumplir un rol diferente", mientras que insistió con su llamado para rediscutir la distribución de los fondos públicos.

Kirchner criticó el tratamiento que los medios de comunicación le dieron al decreto con el que el presidente Alberto Fernández restableció el viernes la doble indemnización para frenar los despidos injustificados por 180 días.

"Quieren instalar nuevamente en la sociedad otras discusiones cuando se está abordando una cuestión para traer tranquilidad y sosiego a muchísimos hogares que tienen el temor a perder el trabajo", cuestionó.

Por ello, la expresidenta consideró que "los medios de comunicación deben cumplir un rol diferente al que han venido cumpliendo".

Al hablar durante el acto de asunción del reelecto intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, Cristina Kirchner consideró que el decreto que firmó el Jefe de Estado para reactivar la doble indemnización "es un acto de justicia".

Tal como lo hizo durante un acto en La Matanza, la vicepresidenta volvió a cuestionar el nivel de los recursos que recibe la Ciudad de Buenos Aires respecto a los que se destinan para otros distritos, y fundamentalmente municipios del conurbano bonaerense, con una cantidad similar de habitantes.

Cristina Kirchner indicó que el Gobierno porteño, a cargo del referente del PRO Horacio Rodríguez Larreta, tendrá en 2020 un presupuesto de "497.000 millones de pesos para 202 kilómetros cuadrados y 2.800.000 habitantes".

Y comparó: "La Matanza, con 2.400.000 y 325 kilómetros cuadrados, $10.000 millones ejecutó este año que pasó. Claro, cómo no vamos a ir por la 9 de Julio y no vamos a ver esas plantas y todos los helechos y todas esas plantas maravillosas, quién no querría tener eso".

"Tenemos que discutir sin enojarnos, con racionalidad absoluta, no es ni una cuestión de peronistas ni de antiperonistas, es simplemente ponernos a discutir dónde tenemos que asignar los recursos. La Ciudad de Buenos Aires no necesita pavimento, ni luz ni agua, porque además tiene la misma cantidad de habitantes y cuando la población tiene siempre el mismo número a la infraestructura en todo caso hay que mantenerla, sobre todo cuando está con la cobertura total", insistió.

Al respecto, Cristina Kirchner aseguró que estas serán las cuestiones que el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, "va a tener que abordar y discutir para realmente hacer un plan de obras que sea absolutamente distributivo y que venga a reparar estas inequidades". El funcionario lo escuchó, sentado en la primera fila debajo del escenario.

"En lugar de discutir tonterías, de pelearse por quién votó a cuál, que en las elecciones cada uno, cada vecino, cada vecina, vote de acuerdo a la simpatía. Pero que por favor, a la hora de elaborar el destino de su municipio, de su ciudad, de su barrio, participe y exija más justicia, más equidad en la distribución del ingreso en la Argentina, que es algo que nos va a favorecer a todos", pidió.

Con información de www.clarin.com