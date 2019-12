¿Y ahora cómo nos vamos a Miami?

¿Es posible ser tan simple y elemental?, ¿es posible poner las cosas banales sobre los verdaderos y serios problemas que tiene el país?. Parece que sí, por lo visto como dice el famoso dicho popular, los estúpidos son como las hormigas, están en todos lados.

Cuando se supo que se aplicará un 30% de recargo a las compras que se hagan con tarjetas en el exterior, inmediatamente se escucharon voces de discordia y disconfor mismo, como si los verdaderos problemas de los Argentinos pasaría por poder viajar a Miami.

Escuchar esas voces causa realmente vergüenza ajena y más aún, cuando muchos de esos reclamos vienen de dirigentes del Macrismo.

Hay que entender que se vive una emergencia, el país fue desbastado por un grupo de inescrupulosos inútiles , es hora de reconstruirlo y con seguridad los dolores de crecimiento van a ser muchos y hasta difícil se soportar, pero no hay alternativa.

Fueron cuatro años de destrucción programada, cuatro años en donde solo se beneficiaron los amigos del poder y los dirigentes voraces sedientos de un cargo y una partida presupuestaria.

Llegó el momento de apoyar, quién así no lo entienda, pagará las consecuencias de vivir en otro tiempo y la caída a la realidad seguramente va a ser muy dolorosa.

Muchos van a sufrir el ya no poder ser, el no alcanzar lo conseguido durante el tiempo de la inmoralidad, eso es lo de menos, a nadie tiene que importarles, lo principal es lograr que los que menos tienen, los que más necesitan, los más vulnerables, puedan integrarse y comenzar a ser tratados como personas, justamente lo que el Macrismo no hizo en estos últimos cuatro años.

Y si no podemos ir a Miami...... me importa una mierda.