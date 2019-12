Martín Lousteau pidió por un radicalismo potente: “El país está mal desde hace mucho”

El senador Nacional por Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, afirmó que se necesita un "radicalismo potente” y mostró preocupación porque ver la misma idea que en 2015: "Creer que la Argentina está mal porque la gobernó el otro, pero nuestro país está mal desde hace mucho”.

“Tuvimos 29 años, menos de medio siglo, atrapados sin crecer. Por eso, lo único que no hay que hacer es la concentración de poder, la sobreestimación propia y la subestimación del otro”, agregó.

El cierre del Congreso de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires en Ciudad Universitaria, donde compartió una mesa con su Presidente Guillermo De Maya y el diputado Nacional, Emiliano Yacobitti, convocó a "caminar cada rincón de la Argentina, elegir nuestra melodía como Raúl eligió el preámbulo, encontrar intérpretes y llevar la cabeza bien en alto”.

“A los radicales de la ciudad nos dicen inorgánicos porque en el fondo no se animan a decirnos quilomberos, les digo que sí tenemos ganas de hacer quilombo. Queremos sacudir lo que estamos pensando, queremos actuar en el presente pero también diseñar el futuro en el que queremos vivir”, afirmó.

Y agregó: “Es muy difícil acusarnos de impacientes cuando el crecimiento que conseguimos este año es el fruto de seis años de construcción”. El senador porteño concluyó: "Queremos tener siempre el norte y la utopía de Alfonsín, salgamos a la calle y no nos encerramos, no especulamos cuando los valores están en juego”.

Antes de Lousteau, Yacobitti sostuvo: “Tenemos un nuevo desafío que es transformar el radicalismo nacional como transformamos el de la ciudad, todos tienen que tener claro que ese radicalismo va a ser muy fuerte en la defensa de sus principios, tenemos que construir a lo largo del país un partido con vocación de poder, no podemos tener un partido político que no tenga mandato para sus legisladores y eso quiere decir tener un partido que no especule”.

A su turno, el titular del Comité Capital, Guillermo de Maya, dijo que "este es mi ùltimo congreso como presidente del partido y me enorgullece la tarea que todos hemos llevado adelante en estos años, ahora queda el desafío de protagonizar el futuro".

"Salud, educación, inclusión, trabajo, ambiente, diversidad y descentralización fueron los temas que debatimos en el día de hoy para integrar nuestra mirada al nuevo gobierno de la ciudad.Este es un congreso importante en la historia reciente de la UCR porteña, discutimos, unificamos propuestas y estrategias para tener el mejor gobierno de la ciudad. Hoy somos responsables de eso", agregó.

Con información de www.clarin.com