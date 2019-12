El vicepresidente de la UIA, sobre la doble indemnización: “No es la salida”

Este viernes, el presidente Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el que estableció la doble indemnización en caso de despido por un período excepcional de 180 días. El objetivo, informó el Ejecutivo nacional, es impedir que la tasa de desempleo, que se ubica en el 20,6 por ciento al segundo trimestre de 2019, continúe en alza.

En la resolución, sin embargo, el Gobierno aclaró que la medida no aplicará a las empresas que contraten posteriormente a la entrada en vigencia de la nueva normativa. Según se informó en el decreto, la nueva norma entrará en vigor esta semana. La decisión del Ejecutivo ha despertado duras críticas por parte de asociaciones empresariales y economistas.

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue una de las voces críticas de la medida. “Acá hay emergencia productiva y ocupacional”, dijo Daniel Funes de Rioja este lunes en diálogo con Cada Mañana de Radio Mitre. “La pregunta es si es ese [la doble indemnización] el camino. No hay ninguna duda de que hay que proteger al trabajador”, agregó, pero negó que el camino sea “forzando a no desvincular” a los asalariados.

“Hay que seriamente sentarse y discutir otro camino”, sostuvo el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. “¿Por qué no transitamos el análisis del seguro de desempleo para ver cómo se protege al trabajador y su familia?”, preguntó. Y agregó: “Si están en crisis, si no pueden pagar insumos y salarios, no es la salida forzarlos a pagar una doble indemnización”.

Funes de Rioja llamó, además, a permitir la “formalización” de la economía informal. “A esto hay que darle una coordinación. El primer objetivo es que la presión fiscal debería ser razonable. La emergencia debe ser lo más breve posible. Segundo, la formalización también implica (…) que hubiera una reducción o eliminación del IVA para los sectores de menos recursos en alimentos”.

