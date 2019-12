Desde el campo afirman que “apuestan al diálogo” por las retenciones, pero advierten que “la bronca es parecida a la de la 125”

El cambio en el régimen de retenciones a la exportación de productos agrícolas causó el primer cimbronazo para el recién asumido gobierno de Alberto Fernández. La publicación de la medida en el Boletín Oficial el sábado generó un fuerte malestar entre las entidades que nuclean a los empresarios del sector, y este lunes insistieron en resaltar la bronca que existe entre los productores.

Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuestionó la medida y, si bien aseguró que apuestan al diálogo con el Gobierno, no descartó medidas de fuerza.

"Nosotros apostamos a que nos reciba el ministro (Luis) Basterra y tener la reunión que hemos solicitado la semana pasada. Apostamos al diálogo. Vamos a agotar todas las posiblidades, pero tenemos amplios sectores de nuestras bases que están pidiendo medidas de protesta", aseguró el dirigente en diálogo con El Destape Radio.

Con la nueva medida, las retenciones a la soja aumentarán del 24,5 al 30% y las de otros granos, como el maíz y el trigo, subirán del 6,5 al 12%.

"Esto no hace más que complicar la situación. Siguen viendo al campo como una fuente de recursos fiscales y no como un sector que puede generar desarrollo, crecimiento", agregó, con tono de fastidio.

Además, en declaraciones a radio La Red, el productor afirmó que si bien "el escenario es distinto" al de 2008, "la bronca es parecida a la de la 125".

"El cansancio es ver continuamente que al campo se lo ve como una fuente de recursos fiscales y no como un polo de desarrollo. No es que el campo no quiere pagar impuestos, queremos pagar pero en la medida en que podamos", sostuvo.

Chemes también dijo estar sorprendido por la forma en que se aplicó la medida: "Si bien sospechábamos que podía haber un cambio en las retenciones, estamos sorprendidos por la forma en que se implementó. Ni siquiera fuimos convocados para avisarnos o charlar, sino que nos enteramos por el Boletín Oficial".

En esta línea, siguió: "Esto es una medida que perjudica notablemente al sector, porque si bien se dice que se retrotraen las retenciones al 2017, no se tiene en cuenta que con las sucesivas devaluaciones que tuvimos los costos de producción se incrementaron". El titular de CRA se mostró preocupado y dijo que algunos productores "no llegan a fin de mes".

Otra ​de las organizaciones que salieron a mostrar su descontento este lunes fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

"Esto viene a bajarle los brazos al sector productivo; el Gobierno no cumple su palabra respecto a no tomar medidas sin consensuar a solo días de asumir", afirmó en declaraciones a radio Mitre Matías De Velazco, titular de la entidad.

En ese sentido, advirtió que "el Gobierno está conformado por personas que pertenecieron a una gestión que tomó medidas enfrentadas al sector", y subrayó que le decisión de actualizar el régimen de retenciones es "desatinado".

"Mauricio Macri había dejado las retenciones en pesos, con la idea de que vayan disminuyendo a medida que haya devaluaciones. Esto las actualiza y las mantiene así en forma permanente, claramente es un aumento de retenciones. Hay otros sectores que están mucho mejor que el campo, como el Estado, cuyo ajuste nunca vemos", cerró.

El que se buscó más conciliador fue Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria que tuvo un rol protagónico en el enfrentamiento que mantuvo la Mesa de Enlace en 2008 con el gobierno de Cristina Kirchner.

"Yo sinceramente esperaba algo más grande; esto hincha las pelotas, pero es algo con lo que se puede convivir en la medida en que mantengan un tipo de cambio alto", explicó.

En declaraciones a radio Metro, el dirigente dijo que con la actualización, el nivel de retenciones de la soja "es muy parecido al que tenía la gestión de Mauricio Macri", y pidió a las organizaciones poner como prioridad "la negociación".

"Si la dirigencia actual se deja llevar por las asambleas, es un escenario. Si la dirigencia puede dirigir esas asambleas y poner una prioridad en las mesas de negociación, el escenario es otro. Hay que darle una oportunidad a la política. Hay que tener huevos, en esta etapa, para ser moderado; hay que lograr negociar", cerró.

