Perotti decidido a reactivar el servicio de trenes en la provincia

El gobernador Omar Perotti tomó la decisión política de “poner en marcha” los trenes de cercanía en distintos puntos de la provincia. Se lo adelantó en exclusiva a Rosario/12 el flamante secretario de Transporte Osvaldo Miatello. La reactivación del sistema ferroviario fue convertida en ley en 2012, mediante un proyecto impulsado por el ahora intendente de Rosario Pablo Javkin, cuando era diputado provincial. Según el ex concejal local del PJ, el socialismo “no hizo absolutamente nada en siete años”. Por otro lado, el funcionario adelantó detalles acerca de la implementación del boleto educativo gratuito, una de las promesas de campaña de Perotti. “Es una prioridad para la Secretaría, queremos que sea una política absolutamente sustentable, que no sea una cosa que aparezca y desaparezca, trabajar lo más seriamente posible y cuando estemos en condiciones se pondrá en marcha, no tenemos un plazo”, avisó el titular de Transporte.

“Volver al tren”, era de una de las consignas que levantó Javkin con mayor énfasis y, a priori, en función de lo que le adelantó Miatello a este medio, va camino a cumplir ese objetivo. Perotti tiene la decisión tomada de avanzar bien fuerte en el regreso de dicho servicio en distintos puntos de Santa Fe. “Estamos estudiando las mejores alternativas”, adelantó el secretario, que le reconoció al titular del Palacio de los Leones la autoría de la ley, aunque recordó que el pasado gobierno provincial hizo “poco y nada” para su implementación. “Lo vamos a desarrollar en distintos puntos de la provincia, no se puede hacer todo junto, tenemos que definir la prioridad, cual es la línea más factible de concretar, el estado de las vías, los costos, pero se tomó la decisión de avanzar”, añadió el ex edil rosarino, quien dijo a la vez que se trabaja “en el diseño de un transporte metropolitano”.



En una de sus primeras declaraciones al frente del área, Miatello remarcó como gestión “urgente” la implementación del boleto educativo gratuito, aunque prefirió no comprometer una fecha específica. Esta medida prometida en campaña, Perotti la retomó y mencionó en el discurso de jura en la Legislatura la semana pasada. “No hablamos de un subsidio, esto es una política educativa y social, en el régimen actual se trabajaba con subsidios cruzados, por lo que los beneficios entraban en el estudio de costos y los pagaba el resto de los usuarios. En este caso no, lo va a pagar la provincia, lo va a pagar el Estado y tenemos que tener un control muy eficiente sobre eso”, explicó Miatello.

El funcionario reveló que por el momento trabajan en compatibilizar los distintas tarjetas de viaje con las que operan las empresas en la provincia, la Movi, la Sube y otras. Otra de las dificultades, según el secretario, es que los interurbanos poseen sistemas propios, por lo que hay modificar el sistema de lectura de cada viaje. “En eso estamos desde el primer día”, confió. El beneficio será para estudiantes de cualquier nivel y se destinará “a aquellos que tienen obstáculos para estudiar”. “Vamos a ver las condiciones que se le va a poner, en eso estamos trabajando, tenemos un tiempo para hacerlo”, señaló Miatello.

Por otro lado, el secretario dijo que aguarda el detalle de la política de subsidios del gobierno nacional para resguardar el sistema de transporte provincial. La situación del rubro es de “crisis”, afirmó, aunque cree que “no escapa a la crisis general del país”. En esa misma línea, recordó que, al someterse a la firma del pacto fiscal a fines de 2017, el ex gobernador Miguel Lifschitz aceptó hacerse cargo de los subsidios al transporte y desembolsar 1.500 millones de pesos anuales, pagaderos en cuotas mes a mes, al servicio en Santa Fe. En ese marco, la provincia adelantó la cuota correspondiente a diciembre para que las empresas pudieran pagar el medio aguinaldo. “Eso hace que la situación sea muy complicada, la cuota de diciembre ya se pagó y genera un problema adicional”, apuntó Miatello.

El funcionario recordó que el mandatario socialista decidió vía un decreto “de dudosa legalidad” que dentro de dichos 1.500 millones de pesos esté incluido el Fondo Compensador del Transporte, que impulsó en su momento el diputado provincial Luis Rubeo. “Lo que realmente puso es menor a los 1.500 millones. El gobierno anterior ejecutó todo antes de tiempo, en diciembre no tenemos la partida mensual de 125 millones de pesos que tenía que poner la provincia y el gobierno nacional tampoco giró la partida de 65 millones de pesos, estamos casi 200 millones de pesos para atrás”, cerró Miatello.

Fuente: Pagina12