Bottero,"mucho gre gre para decir Gregorio"

En el programa de Sergio Boschetto, habló el Presidente del Concejo Municipal y a raíz de los serios cuestionamientos que está recibiendo por su actitud casi destructiva, poniendo palos en la rueda, terminó diciendo que "nadie plantea no aprobar el presupuesto".

Los principales conceptos de Germán Bottero

«Estamos en tiempos complicados y difíciles y eso obliga a la clase política a estar más cautos y atentos, hay muchas demandas insatisfechas, muchos problemas que tiene la gente, reclamos que cada vez llegan más francamente al concejo municipal y el trabajo nuestro será estar atentos a todas estas cuestiones que siguen pasando, y en lo que a mi respecta, con una situación que me llena de orgullo, presidir en concejo municipal,

«Eso no me da libertad, eso me da a mi y al espacio político que integro, mucho mayor porque nosotros tenemos que tratar de que los rafaelinos tengan respuestas a sus reclamos, a sus demandas y ahí donde no podamos dar respuestas lo que no podemos hacer es no escucharlos y conducir el requerimiento a quien corresponda, hacia ahí va a estar encaminado el trabajo»

«Nosotros abordamos el presupuesto desde el análisis político, hoy tenemos un presupuesto, con la vieja estructura orgánica, con secretarías que no existen más , un presupuesto que no menciona la secretaría de medio ambiente y movilidad, entónces lo primero que pedimos al ejecutivo es que adecúe el presupuesto de acuerdo a la estructura orgánica nueva, nos dijeron que el martes podría estar la devolución y ese día vamos a entrar en el analisis de numeros, esto no significa no aprobarlo, significa tener miradas distintas» señaló Bottero

«Nadie plantea no aprobar el presupuesto, hay miradas distintas, una es la del intendente y sus secretarios que plasman lo que quieren hacer en el legítimo derecho que tiene el intendente de pensar el próximo año, pero también es cierto que no está escrito en ningún lugar que eso que llega debe votarse automáticamente o que la oposición no puede plantear miradas distintas, si no no debería ir al Concejo para su aprobación»agregó el Presidente del Concejo

Consultado sobre los temas en los que se vislumbran más diferencias entre oficialismo y oposición entre ellos el artículo 4to y el 6to Bottero sostuvo, sobre el pedido del SEOM de incorporar 50 agentes a planta permanente al que hace referencia el articulo 4to que hace poco tiempo se aumento el número de personal de planta y precisó que hoy está en 1200 el personal de planta y 300 en contratados, «el pedido es llevarlo a 350, nosotros entendemos que el ajuste que hubo es suficiente pero tal vez nos puedan decir cual es el motivo de incrementar la planta en 50 agentes más cuando entendemos que con 1200 ya efectivos, 300 contratados 1500 empleados sin contar horas cátedras, entes descentralizados es una cantidad suficiente»



«Con respecto al articulo 6to es una vieja discusión, el ejecutivo pide una libertad discrecional para manejar las partidas y el concejo dice, un rango de partidas menores informame pero te lo dejo hacer y si eso excede ciertos montos pedime autorización, hasta aquí ese limite es 500 mil pesos, el proyecto que manda el ejecutivo es hasta 1 millón de pesos y solo informando y lo que se le dijo es repetir el articulo que se ha votado el año pasado y se ha respetado, uno entiende que lo que pensaste en setiembre del 2019 en setiembre del 2020 te cambió el mundo» detalló el edil radical

Sobre el organigrama municipal Bottero fue contundente, «siempre acompañe, pero entiendo la posicion de Mársico y Viotti, son posiciones que mantuvieron durante mucho tiempo y es lógico que las expresen desde el concejo municipal, es cierto que el intendente tiene la capacidad para generar su equipo de trabajo pero a veces el cargo político podría ser más austero y desde ese lugar estaba dada la discusión»