Ex niñera de Pampita la acusó de cobrar poco: “Me aumentó 2 mil pesos”

Viviana Benitez, ex niñera de Pampita, dio nuevos detalles del escandaloso vínculo con la jurado de Bailando por un Sueño. No solo la denunció por hostigamiento y maltrato psicólogico, sino también por pagarle poco dinero por sus servicios.

“Manejaba todo: el pago del alquiler, los pagos que le daban en efectivo a Carolina. Yo trabajaba cama adentro. No teníamos horarios. A veces me quedaba a trabajar los fines de semana, y trabajaba de lunes a lunes”, destacó Benitez.

En referencia a los maltratos, la ex niñera de Pampita reveló: “Un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura”. En ese sentido, dio a conocer que también había “insultos” en forma constante.

Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La pareja que tenía en ese momento (Pico Mónaco) también se metía”, detalló Benitez.

Al mismo tiempo, expuso que tuvo que atravesar muchas “situaciones raras”. Las acusaciones sobre su persona eran moneda frecuente cuando trabajaba como niñera: “ (Pampita) siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas”.

Frente a toda esta situación, Pampita había hecho públicos unos chats en los que daba cuenta del aparente buen vínculo que tenían. “Los mensajes que mostró son viejos, tienen más de dos años, le falta mostrar más conversaciones y si tiene la verdad absoluta que lo muestre en la Justicia”.

En referencia al salario, la ex niñera de Pampita indicó: “Cobraba 19.400 y hace dos meses me aumentó dos mil pesos, pero en la AFIP me tenía registrada como niñera y que ganaba 12 mil pesos. Yo trabajaba de lunes a viernes, me daba franco y me lo descontaba”.