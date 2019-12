Pelea entre hermanas: Luciana Salazar no invitó a Camila al cumpleaños de su hija

Camila contó el porqué de su ausencia en el cumpleaños de su sobrina Matilda y Luciana Salazar no quiso hablar al respecto.

El cumpleaños número dos de Matilda Salazar tuvo una ausencia inesperada: Camila, su tía y la hermana de Luciana Salazar no asistió a la mega fiesta plagada de famosos que tuvo lugar un un prestigioso hotel de la capital.

La relación entre las hermanas Salazar siempre pareció ser buena. Incluso Luli estuvo presente en el casamiento de Camila hace apenas dos meses atrás. Sin embargo, empezó a correr un rumor en redes sociales respecto al porqué Camila no había sido invitada al cumpleaños de su sobrina.

Tiempo atrás, Luli compartió un mensaje alertando que a su papá lo habían querido engañar mediante una llamada telefónica en la que le dijeron que Matilda había sido secuestrada.

Al ver ese mensaje en Twitter, Camila minimizó la situación: ”Luli… ¿Quién te dijo eso? Jajaja llamaron al azar. Jamás le dijeron que te tenían a vos con tu hija ¡Eso sería preocupante!”.

Según la versión que circula, eso habría provocado el enojo de la mamá de Matilda y la ”no invitación” al cumpleaños. ”Luciana me desinvitó, jamas no iría al cumpleaños de mi sobrina. No hay nada que ocultar”, afirmó Camila Salazar.

Pero esa no fue la única ausencia al famoso cumpleaños. Quien tampoco estuvo fue de quien se rumoreó hace tiempo que podría ser el padre biológico de Matilda, el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado.

Respecto a eso, Luli fue categórica respecto al accionar del economista y, si bien optó por no hablar de la pelea con su hermana, si habló sobre Redrado. ”Mirá si la va a llamar”, dijo.

Sin embargo, el cumpleaños de Matilda contó con otras grandes presencias famosas como la de Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Ana Rosenfeld y otras figuras que asistieron a homenajear a la cumpleañera.