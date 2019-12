La foto que confirmaría el romance entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

La relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona es una incógnita. O lo era, hasta ahora: él le dedicó una foto en su cuenta de Instagram y ella le respondió con un “te quiero”.

El ex jugador de fútbol y la hija del 10 se conocen desde hace varios años, cuando él regresó al país para jugar en Boca. Por ese entonces, Osvaldo estaba en pareja con Jimena Barón, quien entabló una amistad con Giannina.

De hecho, la cantante confesó que las hijas de Maradona la ayudaron cuando, meses después, se separaron de manera conflictiva y por eso se sorprendió cuando en 2015 aparecieron los primeros rumores de romance.

Había aparecido un video en el que se los veía a los dos muy cerca en un boliche. Pero los años pasaron y no se volvió a hablar del tema, hasta este año, cuando Daniel Osvaldo acompañó a Gianinna al cumpleaños de Diego Maradona.

La propia Rocío Oliva, pareja del 10, confirmó que Gianinna lo llamó a Daniel Osvaldo para pedirle ayuda cuando Diego tuvo un problema de salud en el festejo de cumpleaños. Además, invitados de la fiesta dijeron que los vieron a los besos atrás de la parrilla.

En ese momento, cuando le preguntaron a Jimena Barón sobre el supuesto romance, respondió: “A mí no me jode nada. A mí lo único que me jode es no tener tiempo yo para estar teniendo sexo con alguien desde mi separación -de Mauro Caiazza-. Es lo único que realmente me perjudica. El resto que haga lo que quiera”.

Esta vez, Dani Stone – como se llama su cuenta de Instagram – tuvo un gesto público Gianinna. Ella comenzó un emprendimiento de joyas y él subió una historia promocionando uno de sus collares. Agradecida, la hija de Maradona le respondió: “Te quiero, my friend”.