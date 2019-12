Marcela Losardo: “Pueden llegar a haber reformas en el Consejo de la Magistratura”

La ministra de Justicia Marcela Losardo habló sobre la reforma en la Justicia y en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que propone el Gobierno de Alberto Fernández, quien asumió como presidente el pasado 10 de diciembre. “Puede llegar a haber reformas en el Consejo de la Magistratura, hay cosas que se pueden reordenar”, manifestó la funcionaria.

En diálogo con Radio 10 en Mañana Sylvestre, la ministra designada recientemente admitió que “en la selección de magistrados se pueden hacer modificaciones, debemos acelerar y mejorar todos los procesos”. Asimismo, en el juzgamiento a magistrados, remarcó que “el Consejo de la Magistratura evaluará cada uno de los casos de juicio político a jueces y revisaremos caso por caso”.

De esta manera, la funcionaria del Frente de Todos destacó que “no tenemos nada pensado sobre la ampliación de la Corte Suprema, no es nuestra prioridad”. Además, hizo referencia al accionar del Gobierno anterior en relación a las prisiones preventivas: “La preventiva no puede ser un anticipo de condena, hubo excesos en ese tema y no corresponde”, indicó.

El lunes por la noche la ministra se reunió con jueces nacionales y federales de todo el país y habló sumándose al pedido de este nuevo Gobierno de decretar un “Nunca Más” de operadores judiciales. También buscan terminar con una Justicia “contaminada por servicios de inteligencia”. Así, la funcionaria se hizo presente con los magistrados para marcar posición respecto a estos temas.

“No hay justicia independiente si se posa en ella la mano del poder político. Esta noche les solicito que como hombres y mujeres de derecho nos sumemos a esta consigna para que Nunca más haya políticos y poderosos tomando decisiones que sólo le corresponden a la justicia”, fueron las palabras de Losardo en medio del encuentro que reunió a representantes de la justicia.

Con información de www.elintransigente.com