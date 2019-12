Prisiones preventivas, jueces federales y caso D’Alessio: qué piensa el designado titular de la Oficina Anticorrupción

Félix Crous será el nuevo titular de la Oficina Anticorrupción. El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que estuvo reunido con él en la Casa Rosada y le ofreció el cargo. También anticipó que la OA dejará de depender del Poder Ejecutivo para poder tener más independencia a la hora de investigar.

Crous se desempeñó como fiscal titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y fue desplazado del cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Había sido nombrado por la Procuradora Alejandra Gil Carbó -con tenía una estrecha relación- y tuvo un rol protagónico durante la investigación por la muerte de Santiago Maldonado en Chubut.

A continuación, 10 frases que resumen su pensamiento sobre las prisiones preventivas y el Poder Judicial:

1) “Los presos de esta comparsa siniestra de Comodoro Py son presos políticos”.

2) “Hay jueces que no son controlados y por eso llegamos a la catástrofe que tenemos hoy: abuso de la prisión preventiva, etc”.

3) “Lo que vemos es una lumpenización extrema del Poder Judicial, una gangsterización en el sentido estricto de la palabra. Una confederación de bandas que responden a distintos poderes fácticos que disputan entre sí”

4) “La sanción de la ley del arrepentido preanunciaba el surgimiento de casos como el de D’Alessio. Este tipo de leyes abren el camino a estas desmesuras”.

5) “Hay una impudicia desatada en el Poder Judicial federal, dónde cualquier hace cualquier cosa y están lanzados al infinito. Si esto se consolida, revertir el nivel de degradación Institucional va a ser muy complicado”.

6) “El riesgo de los parches es que se crea que el problema está resuelto por el disciplinamiento del Poder Judicial al nuevo poder. Eso es pan para hoy y hambre para mañana”.

7) “Hay que repensar los lugares donde se cocina la impunidad de los jueces, como el Consejo de la Magistratura. Ese lugar debe ser reformado, o incluso suprimido”.

8) “Hay una suerte de autopercepción de los actores del sistema judicial de que son un poder que tiene capacidades de coordinar, articular o sintonizar con otros poderes fácticos y jugar en las grandes disputas políticas, algunos de ellos deliberadamente y otros actores probablemente fascinados con jugar en un mundo rutilante que no le corresponde y para el cual no están preparados. Me parece que esto lleva al Poder Judicial a una crisis terminal que demandará una estrategia de refundación institucional”.

9) Sobre el fallo por el que detuvieron a Milagro Sala: “Es un mamarracho dogmático, francamente un estudiante de Derecho no podría aprobar un examen de Derecho Penal si hace un razonamiento que hace este juez que describe una conducta que no tienen nada que ver con una hostigación, a lo sumó será un delito de coautoría por distribución de roles”.

10) “Hay que involucrar directamente al pueblo en la resolución de los conflictos porque la cuestión jurídica no es una disciplina hermética. Hacer justicia no es patrimonio de iniciados ni de hechiceros de la tribu. En las culturas antiguas eran los más ancianos y los más sabios, no los magos, los que hacían justicia. Los magos hacían otra cosa, curaban a los enfermos, pero no justicia”.

