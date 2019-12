Murió la artista Rafaelina Lili Giraudo

Lili nació en Rafaela el 26 de septiembre de 1955. Estudió con los maestros Ernesto Fertonani (Santa Fe), Olga Vitábile, Emilio Ghilioni y Julián Usandizaga (Rosario). Realizó numerosas muestras individuales y colectivas en Santa Fe, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, Rio Negro.

Además de su trabajo personal como pintora, desde el año 1981 desarrolló la docencia. Enseñó Dibujo y Pintura en su taller particular para niños, adolescentes y adultos, talleres en San Vicente y en Sarmiento en diferentes oportunidades.

Desde el 2007 al 2012 dictó clases en el Liceo Municipal de la ciudad de Sunchales y desde el 2009 al 2012 condujo talleres con alumnos del Instituto del Profesorado de Rafaela. Desde el 2012 dicta clases en el Liceo Municipal de Rafaela.

Dictó clases de Dibujo y Pintura en la escuela primaria La Unión des Coeurs y en la escuela secundaria Univers en la ciudad de Ouanaminthe en Haití en 2015.

Inquieta, talentosa, sensible, alegra, fundamental son algunas de las palabras con las que la recuerdan quienes tuvieron el privilegio de conocerla.

«Observo el crecimiento de las plantas, de las flores, estudio sus colores, sus olores, sus fuerzas internas, sus formas caprichosas. Disfruto la mañana con su comienzo cada día como el ir y venir de las olas. Estoy atenta a gestos, miradas, intenciones, momentos, picardías, pasos, caminos, complicidades, hastíos, sometimientos, tiempos acompañados y tiempos de soledades. Mi búsqueda no cesa. Mi obra habla de mí y de la gente» comentó Lili sobre si misma en oportunidad de inagurar la Muestra Mujeres en la tradicional galería AHRUS de nuestra ciudad.

«Lo que más recuerdo es la etapa del taller en mi adolescencia, y siempre pienso que ella me ayudó mucho a modelar el caracter

por la lili conocí a Frida Kahlo, yo tenia 12, era grande para el grupo de chicos y chiquita para el grupo de grandes, y la lili me propuso el cambio de grupo y empecé con los grandes, que era un grupo de señoras, no me acuerdo quienes eran, pero si que sentía que ahi me cuidaban mucho, el Taller de la Lili era como un refugio, porque no tenia nada que ver todo lo demás que sucedía en paralelo» recuerda una de sus alumnas.

Los restos de Liliana Giraudo son velados en Sala de Velatorios Visión desde las 16 horas y recibirán sepultura este miércoles a las 9 de la mañana en el Cementerio Colonial de Rafaela previo oficio religioso por la Catedral San Rafael.

Fuente: LT28