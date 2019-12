“Intenté suicidarme dos veces”: la cruda confesión del ex cantante de Ráfaga en “Quién Quiere ser Millonario”

El ex cantante de Ráfaga, Rodrigo Tapari, habló en Quién Quiere ser Millonario de uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar en su vida.

Rodrigo Tapari estuvo al frente de Ráfaga durante 14 años y su carrera llegó al nivel máximo de popularidad, sin embargo no todo fue fácil para él y en “Quién Quiere ser Millonario“, reveló los duros momentos que atravesó.

El cantante comenzó contando: “Hace cinco años me entregué a Dios porque venía con una vida bastante desordenada. Estaba con un vicio muy grande que era el alcohol y me pasaron cosas muy feas. Uno comete muchos errores humanos por la naturaleza del hombre. Me encontré en un momento de mi vida muy triste”.

En diálogo con Santiago Del Moro en “Quién Quiere ser Millonario“, Tapari continuó: “Vi como mi hija de 6 años estaba pidiendo ayuda y ese fue mi quiebre. En ese momento me pregunté qué estaba haciendo con mi vida: de qué manera quería seguir y si estaba lastimando. Discutía mucho con mi pareja e intenté suicidarme dos veces porque pensé que esa era la solución”.

Rodrigo Tapari fue parte del reality show de Popstars en donde se eligieron a los integrantes del grupo Mambrú y quedó a un paso de ser parte ya que llegó hasta la final.



Luego en el año 2003 pasó a formar parte del grupo Ráfaga y su mayor éxito fue la canción “Una cerveza”, con la cual recorrieron toda la Argentina, Chile, Bolivia y Perú.

Este martes 17 de diciembre, Rodrigo Tapari participó del programa "Quién quiere ser Millonario" y se llevó 180 mil pesos al responder incorrectamente la pregunta "¿Por ser la primera mujer en Alemania en lograr qué cosa, es reconocida Dorothea Christiane Leporin?". La respuesta correcta era por "Obtener un doctorado en Medicina".



































































































































































































































































































































