Disfrazada de duende, Luisana Lopilato adelantó el festejo de Navidad

Instalada en Canadá, Luisana Lopilato no perdió ni un segundo en empezar a hacer los preparativos navideños. Hace unos días mostró cómo armó el arbolito y ahora subió una foto disfrazada con sus dos cuñadas, a quien les dedicó una tierna dedicatoria.

Con un suéter con el cuerpo de un duende y un gorro en punta verde y rojo, la actriz posó divertida en su casa. Y aprovechó para agradecerle a las hermanas de Michael Bublé, su esposo.

“Me siento tan bendecida de la familia que me tocó. Mis cuñadas me cuidan y me hacen sentir especial todos los días”, publicó. Y agregó: “Ellas son mis hermanas aunque no tengamos la misma sangre”.

Una de las primeras que le respondió fue una de sus hermanas, Daniela, quien lejos de ponerse celosa comentó con caritas de corazones.

Si bien todavía falta para la llegada de Papá Noel, Luisana Lopilato viene publicando desde hace varios días fotos relacionadas al tema. Hace poco compartió una en la que se la ve armando el arbolito con un vestido escocés y una gran sonrisa.

“¡Acá ya nos estamos preparando para la Navidad! A pesar de que tengo 3 hijos, en mi casa, la más fan de la Navidad soy yo”, confesó. Y por ese entonces ya había adelantado que iba a empezar a publicar “unas fotos muy buenas”.



Quien adelantó cómo son las navidades de Luisana Lopilato fue su esposo, Michael Bublé. “La Navidad básicamente se trata de excesos para nosotros. Exceso de amor, pero también exceso de alcohol y comida como son las navidades argentinas”, contó el cantante.