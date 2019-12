Diputados que asumieron como funcionarios participarían de la sesión de Emergencia Económica para asegurar el quórum

La idea surgió como respuesta a la estrategia de Cambiemos, que no facilitará el comienzo del debate

La política argentina podría escribir el próximo jueves otro capítulo muy particular en su historia. El Frente de Todos analiza habilitar a los diputados que tenían mandato vigente y asumieron como funcionarios en distintas áreas a participar del debate de la Ley de Emergencia Económica que se realizará el próximo jueves.

La jugada fue reconocida por la legisladora nacional Cecilia Moreau, quien aseguró que recibieron la instrucción del presidente de Alberto Fernández de garantizar la discusión. “Posiblemente vengan y se queden como diputados hasta que las leyes que nos pide el Presidente se sancionen”, explicó en diálogo con El Destape radio.

La maniobra surge como respuesta a la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum y es posible gracias a un vacío que se abrió en la Cámara. Como todavía no se aceptaron las renuncias de los diputados salientes y no se le tomó juramento a sus sucesores, los dipu-funcionarios están en condiciones de retornar a su banca. En Casa Rosada analizaban anoche la salida más elegante de los dirigentes de sus actuales puestos -probablemente con un pedido de licencia por 24 horas- para evitar que renuncien a los cargos que acaban de asumir.



Los funcionario que quedaron en ese limbo jurídico y podrían ser determinantes para lograr la aprobación del paquete de emergencia económica son, entre otros, Victoria Donda (titular del Inadi), Juan Cabandié (ministro de Ambiente), Agustín Rossi (Defensa), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Luis Basterra (Agricultura), Felipe Solá (Canciller), Luana Volnovich (PAMI), Eduardo “Wado” De Pedro (Interior), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Fernando Espinoza (intendente de La Matanza), Daniel Scioli (embajador en Brasil) y Horacio Pietragalla (Secretario de Derechos Humanos) -entre otros-.

“Un ministro se puede reemplazar, pero lo que no podemos hacer es dejar al país sin medidas que son necesarias. Necesitamos medicamentos para los hospitales y eso requiere la emergencia sanitaria. Tenemos un montón de medidas que tomar de las cuales dependen la vida de los argentinos”, aseguró Moreau.

La discusión de la ley se iniciará formalmente este miércoles en las Comisiones de Presupuesto y Legislación General. El proyecto incluye la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, aumento en bienes personales, impuesto de 30% para las transacciones con dólares y la declaración de la emergencia sanitaria -entre otros puntos-.

Eestá previsto que los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas, Ginés González García, Daniel Arroyo, Claudio Moroni y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, se presenten ante el plenario de las comisiones: el mayor foco de atención está puesto sobre Guzmán, que el martes al mediodía presentó el proyecto en conferencia de prensa.

Fuente: Infobae