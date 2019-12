Tras anunciar los aumentos impositivos, el gobierno salió a pedir apoyo empresario

El mismo día en que dio a conocer los detalles del Proyecto de Solidaridad y Reactivación Economica, que contiene un fuerte ajuste impositivo, el Gobierno convocó a los empresarios industriales y del sector del Comercio para tender puentes, buscar apoyo frente a las medidas y trazar un camino de diálogo y trabajo conjunto de cara a un año que será difícil en materia económica.



El encargado de convocar ayer a los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) fue el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Beliz, quien participó de ambas reuniones junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

La reunión con la UIA fue a las 17 y se extendió durante casi dos horas. Fuentes de la entidad señalaron que se habló sobre la situación general del país, se les pidió apoyo de las medidas y frente a la etapa que viene, y además los funcionarios les remarcaron que no hay fondos para otorgar incentivos fiscales. También se habló de la deuda y el mensaje oficial fue claro: hay que mostrarle a los mercados consistencia fiscal, de modo de poder encarar una renegociación de los plazos de pago lo antes posible.

Asistieron el titular de la UIA, Miguel Acevedo, los vicepresidentes Luis Betnaza y Guillermo Moretti, y el director ejecutivo, Diego Coatz.



“Creímos que la reunión era para analizar las medidas, pero se habló muy en general del paquete y nos pidieron apoyo”, remarcó un directivo de la entidad. Otro de los temas discutidos fue la necesidad de reactivar Vaca Muerta y de generar acuerdos con los gremios como el que se hizo con el sector petrolero y entre Smata y el sector automotor.



Según precisaron, el Gobierno no les adelantó nuevas medidas y la sensación con la que se fueron los industriales es que todavía no tienen un programa macroeconómico. “No se habló de dólar, ni de tasas, nada macro”, dijeron fuentes de la entidad, en donde ayer se realizó la última reunión de Junta Directiva del año pero no se analizaron las medidas en profundidad. De todas formas, los empresarios recibieron el paquete como “muy duras”, señaló un dirigente.

A su vez, desde la CAC, el secretario Mario Grinman enfatizó que fueron a ponerse a disposición “en este momento complicado del país”.

“La cámara no es una institución pedigüeña, les dijimos. Fuimos a ponernos a disposición para trabajar juntos y encontrar soluciones para salir de esta coyuntura”, señaló el directivo, quien procuró que “muchas de estas políticas anunciadas, que comprensiblemente apuntan a mejorar las cuentas fiscales, no afecten la actividad económica productiva, ya afectada por la recesión y la inflación”, explicó.

De este encuentro, participaron, además de Grinman, el presidente de la entidad, Jorge Di Fiori; el vicepresidente, Alberto Grimoldi, y el tesorero, Víctor Dosoretz.

Fuente: Infobae