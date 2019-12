Brenda Vimo le apuntó duro a Viotti,Bottero y compañia

Brenda Vimo habló con Gerardi Zanoni en Radio Rafaela y manifestó su desilución y su disgusto con el manejo del Concejo Muncipal por parte de la oposición que conducen Viotti y Germán Bottero como cabezas más visibles de este cuerpo legislativo.

Vimo habló sobre su nueva función en el Concejo de Rafaela diciendo que “ todo inicio lleva mucho de expectativa, de reconocer cuál es el rol de cada uno y cuáles son las reglas de juego”.

Además, agregó: “Tengo que reconocer que con solo una semana en el nuevo rol pude evidenciar claras posturas, cuáles son las prioridades de muchos y sinceramente me genera preocupación”.

La concejal apuntó contra el cuerpo legislativo manifestando que “debería poder realmente representar a los rafaelinos. Estamos en un momento de mucha angustia, hay emergencias sanitarias, hay inseguridad, socialmente hay muchas cosas que angustian a la gente”

«Llegar a un lugar donde una de las prioridades planteadas es que lugar se sienta cada uno es preocupante”.

“Realmente desilusión al ver gente tan alejada de la realidad, yo no sé si es porque uno viene del área social que estos planteos realmente no los tenía dentro de mi prioridad y tener que escuchar este tipo de cosas realmente me genera preocupación”, expresó Brenda Vimo.

También cuestionó el trabajo en “bloque hermético” que tiene mayoría automática. “Más allá de que todos respondemos políticamente a alguien, creo que tenemos derecho a la disidencia, al debate, a hablar y a que cada uno de las personas podemos opinar distinto y debatir”, sostuvo la concejal.

Presupuesto

Inicialmente se tratará el Presupuesto el 26 de diciembre. Por su parte, la concejal afirmó que están trabajando ardúamente para tratarlo ese día ya que “es necesario para la ejecución de programas y para el funcionamiento de todas las actividades que dependen del Ejecutivo”.



En cuanto a la aprobación de la partida para los Bomberos Voluntarios y el reciente pedido de Defensa Civil para tener el mismo trato, Vimo explicó: “Qué todas las instituciones tengan la misma posibilidad. Debemos ser muy responsables desde este lugar porque si no va a ser un barril sin fondo, no va haber forma de sostenerlo”.

Es muy importante en este momento ser responsable con cada determinación y con cada decisión.

Los temas que más le preocupan y creé que tendría que ser tratado en el breve tiempo tiene que ver con aspectos sociales. “El Concejo tiene muchas deudas sociales con temas que preocupan a la gente como los límites fitosanitarios. Hay que replantearse alguna estrategia local en cuanto al empleo de jóvenes y mujeres pero también será en función a los nuevos programas que se están planteando a nivel provincial que sabemos que vendrá con un fuerte impronta en estos temas»,aseguró Vimo.

Con información de LT28