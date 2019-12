El Gobierno comenzó a revisar los últimos nombramientos de Macri

El Gobierno de Alberto Fernández comenzó a revisar los últimos nombramientos y pases a planta permanente del Estado de funcionarios con altos cargos jerárquicos que ingresaron durante el Gobierno de Mauricio Macri. A través de una Resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) publicada este jueves en el Boletín Oficial, se decidió dar de baja a una resolución anterior —de octubre de 2019, dos días antes de las elecciones presidenciales— donde se pasaba a planta permanente del organismo a funcionarios políticos que habían sido designados durante la gestión anterior.

En esa resolución (266/2019), el macrismo había decidido darle una estabilidad laboral a 70 directores de la Anses. Los dirigentes de ATE salieron rápidamente a rechazar la medida. Para poder lograr el pase a planta permanente se había anulado otra resolución anterior, de 2016, donde se determinaba que los funcionarios nombrados durante la gestión de Emilio Basavilbaso durarían en su cargo mientras él estuviera al frente del organismo. Quedaban excluidos del beneficio el secretario de Legal y Técnica, Martín Valiente, el secretario general y el subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Alejo Maxit, y el subdirector ejecutivo de Administración, Federico Braun.



“Pasaron a planta permanente de la noche a la mañana sin realizar el correspondiente concurso de carrera, olvidándose de los cientos de compañeros y compañeras que están bajo la figura contrato o monotributo”, denunció en ese momento ATE a través de un comunicado.



En el texto publicado este jueves, las nuevas autoridades de la Anses —que ahora encabeza Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central— remarcan que el personal que integra la “conducción superior” del organismo —que incluye los puestos de subdirector Ejecutivo, secretaria General, secretaria Legal y Técnica, director y jefe Regional— deben regirse por el régimen legal que se aplica a los “funcionarios políticos”. Esto significa que son designados por la autoridad superior y tienen que cesar en sus funciones simultáneamente con el director General del organismo. En este caso, Emilio Basavilbaso, que ocupó el cargo durante la gestión de Cambiemos.

“La aplicación del régimen retributivo vigente al Personal de Conducción Superior no desnaturaliza su carácter de funcionario político”, remarca el texto de la resolución. De esta forma, la medida anula la Resolución 266 de la Anses que con fecha del 25 de octubre de este año había dispuesto que funcionarios designados por el Gobierno de Macri no resultaran incluidos en puestos de “conducción superior” y pasaran a la planta permanente del organismo.

“La Procuración del Tesoro de la Nación tiene entendido respecto de la Ley Marco de Empleo Público que el personal transitorio no goza de estabilidad y que las normas que le son de aplicación no permiten afirmar que pueda en algún momento adquirirla”, es otro de los argumentos con los cuales las nuevas autoridades dan de baja las designaciones.



Una de las primeras medidas tomadas por Alberto Fernández luego de asumir, fue suspender un decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años la estabilidad de los puestos jerárquicos del Estado, y alcanzaba a unos 3.000 funcionarios nombrados bajo su gestión. Unas semanas antes, el jefe del Estado, había declarado que ese tipo de “picardías” se iban a “revisar”.

La norma —publicada el 12 de diciembre— suspendió por 180 días el decreto N° 788/19 y convocó a la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, a reunirse dentro de los próximos tres meses. E instruyó a ministros, secretarios y autoridades de organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado a revisar los procesos concursales y de selección de personal.

Con esta medida se anuló la decisión de Macri que decidió extender por cinco años la estabilidad de los puestos jerárquicos nombrados bajo su mandato apenas 14 días antes de retirarse de la Casa Rosada.

Fuente: Infobae