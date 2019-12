Alfredo Coto: "Las medidas no me causan gracia, pero hay que ayudar"

El supermercadista elogió al presidente, Alberto Fernández: "Me gusta mucho su impronta y cómo encara las cosas".

El dueño de la cadena de supermercados que lleva su nombre, Alfredo Coto, califió de “compleja” la coyuntura económica que atraviesa el país, al tiempo que admitió que las nuevas medidas del Gobierno "no me hacen mucha gracia, pero hay que ayudar y será un aporte de nuestra parte. Ojalá pueda servir y perdurar en el tiempo”.

“La situación económica, según dijo el presidente, es compleja. Por eso nos pidió ayuda a todos para salir de esta coyuntura", dijo en diálogo con radio La Red sobre el pedido de Alberto Fernández.

"Nos pidió que por seis meses tratemos de frenar aumentos para que esto no se dispare y de una vez por todas se estabilice”, agregó. En tanto, también dijo sobre el mandatario: "Me gusta mucho su impronta y cómo encara las cosas”.

“El de Mauricio Macri fue un gobierno con muy buenas intenciones, pero hay que entender que el mundo cambió", sostuvo el empresario.

Consultado sobre el dólar y el impuesto del 30%, sostuvo que “tenemos una necesidad de dólares muy urgente y eso nos va a tocar el bolsillo a todos. Son impuestos que hay que poner para salir de esta coyuntura, que serán unos primeros seis meses, y ayudar a quienes más problemas tienen”.

“Las medidas del Gobierno no me hacen mucha gracia, pero el humor no lo voy a perder. El punto es que hay que ayudar. Si hay que ampliar el pago de Bienes Personales, teniendo en cuenta que la nuestra es una empresa familiar que siempre aposto al país, y que el activo de toda la compañía hay que pagarlo, será como un aporte", sostuvo.

"Ojalá todo salga bien y que toda esa ayuda de las empresas pueda armar un plan para que no dure sólo los cuatro años de un gobierno", concluyó.

