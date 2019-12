Moreau, sobre el procesamiento de Stornelli: “La impunidad no es para siempre”

Este miércoles, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó -aunque sin prisión preventiva- al fiscal Carlos Stornelli. Además, le fue impuesto un embargo de diez millones de pesos. En la resolución, de 534 páginas, el magistrado resolvió por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en varios casos, mientras que en otros casos lo procesó por coacción.

En su fallo, Ramos Padilla dictó su procesamiento contra Stornelli por encontrarlo “penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso ideal con el delito previsto en el artículo 43″. Además, el fiscal fue formalmente acusado de “incumplimiento de deberes legales de funcionario público -ambos en carácter de autor y en concurso ideal entre sí- por la Causa GNL”.

Tras el fallo, el diputado justicialista del bloque del Frente de Todos Leopoldo Moreau, se refirió, en diálogo con Mañana Sylvestre de Radio 10, a la imputación del fiscal Carlos Stornelli. “Es casi un hecho histórico”, aseguró. Y agregó, en la misma línea: “Yo no recuerdo un episodio de las mismas características. Esto demuestra que la impunidad no es para siempre”.

El diputado, además, previó, tras este fallo, consecuencias para los casos que el fiscal Carlos Stornelli tenía a su cargo, entre ellas la causa de los Cuadernos. “No va a tener más remedio que separarlo del cargo y función”, dijo. “Es inimaginable que Stornelli pueda seguir ejercitando su función de fiscal con un procesamiento de estas características”.

Moreau anticipó, en esta sintonía, que no será necesario un juicio político para apartar al fiscal Stornelli de sus funciones. “Acá no hay necesidad de juicio político”, señaló. “Acá hay un procesamiento que lo inhabilita para seguir ejerciendo el cargo. La ley de la procuración lo obliga al procurador a separarlo del cargo. Si no cumple con esa decisión, el que está sometido a una situación de cuestionamiento es el propio procurador”.

Con información de www.elintransigente.com