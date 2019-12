Sergio Berni cruzó a Sabina Frederic por el uso de las Taser: “Nunca anduvo con un arma por la 9 de julio”

Fiel a su estilo, Sergio Berni opinó categóricamente de diversos temas en su paso por Intratables (América TV). Al ser consultado por la utilización de las pistolas Taser, el flamante ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires cargó contra su par nacional, Sabina Fréderic, quien se manifestó en contra. “Estoy a favor de las taser y lo dije siempre. La ministra nunca anduvo con un arma por la 9 de Julio con 200 personas esperando cruzar un semáforo... Es un disparate. Hay lugares donde el uso de la taser es imprescindible”, consideró.

En la misma dirección, Berni reflexionó sobre la portación de armas de fuego fuera del horario de servicio de los agentes policiales, ley que Fréderic piensa derogar. “El protocolo de uso de armas de fuego existe, pero hoy está en discusión si el policía tiene que portar o no el arma cuando termina su horario. ¿Cuál es el sentido de evitar que la policía use armas? ¿Vamos a evitar los gatillos fácil porque no porten armas? Es un error. Incluso, hay una estadística que dice que el 75% de las muertes policiales es fuera de servicio”, continuó con sus definiciones tajantes.

Luego de apuntar sorpresivamente contra la ministra de Seguridad, fue el turno de criticar a los anteriores titulares de la cartera de seguridad provincial y nacional. “No coincido que Cristian Ritondo haya hecho un buen trabajo. En cuanto al narcotráfico no hay nada, las estadísticas lo demuestran. Si se cree que se combate al narcotráfico por derribar búnkers, es puro marketing. Hay que tomar medidas estructurales”, cargó contra su antecesor.

Al momento de referirse a Patricia Bullrich, Berni fue aún más duro: “Sufrió una adicción mediática y está en período de abstinencia”.

En cuanto a los lineamientos generales de su gestión, el ministro deseó: “Esperamos poder revertir la imagen de la policía bonaerense, que tiene un 8 % de aceptación de la población. Está claro que es un desafío muy grande y lo vamos a hacer con las fuerzas policiales, a través de la profesionalización”.

Por último, ante una pregunta relacionada a la lucha contra las drogas afirmó: “Cuando hablamos de marihuana estamos discutiendo algo que dentro de 5 años va a ser el reemplazo natural de las tabacaleras. La cocaína está en vías de desaparición porque los costos no son rentables al lado de las drogas de síntesis”.

Con información de www.infobae.com