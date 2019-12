Bottero, Viotti y compañía "recularon" y a partir de hoy vuelve la normalidad

La situación se había vuelto insostenible y hasta se llegó a escuchar en los pasillos del Concejo: "los dejemos solos, que la gente vea que son ellos los que quieren embarrar la cancha y nos encarguemos de decirle a los medios que el nene Viotti se volvió caprichoso y quiere ser protagonista y que asuman las consecuencias".

Los últimos días fueron muy tensos y la reunión entre Castellano y Bottero dio sus frutos, de la misma, Bottero salió con el convencimiento que la situación no daba para más y que no se podía seguir tensando la cuerda, en el oficialismo hasta se llegó a hablar de denuncias penales y por lo que sabemos anda circulando un audio muy comprometedor para uno de los actores principales de está novela, que de salir a la luz, podría alterar la normalidad de la ciudad misma.

Todo esto llevó a qué Bottero, Viotti y compañía se vean obligados a "recular" y sacar los palos que en cantidad más que suficiente habían colocado para impedir lisa y llanamente el normal funcionamiento del gobierno municipal.

Ahora vendrá la etapa de balas de fogueo, pero nada importante, a partir de hoy, todo será normal y el oficialismo tendrá que seguir gobernando en minoría pero con las reglas normales de la política y no tendrá que seguir lidiando contra los caprichos de algunos que por culpa de complejos de inferioridad intelectual se dedican a "embarrar la cancha" y presentar proyectos ególatras sin sentido.

LO QUE PASO AYER (LO FORMAL)

Ayer por la mañana se desarrolló la sesión ordinaria del Concejo Municipal donde se aprobaron diversos proyectos, entre ellos el primero de autoría del justicialista Juan Senn; se trata del proyecto Teencontré, una norma que surge a partir de escuchar a los vecinos en las recorridas de campaña y establece a través de la web municipal, la creación de un Registro Único Municipal de Oficios.

A su vez la edil justicialista, Brenda Vimo informó acerca del proyecto que establece la licencia anual reglamentaria de Intendente, que regirán desde el 15 de enero hasta el 31 de enero de 2020 inclusive, en los términos del Art.39°, inciso 13 de la Ley 2.756.

Por otra parte el concejal de Cambiemos Leonardo Viotti impulsó una iniciativa que fue aprobada con los votos de la oposición y contó con tres abstenciones de los ediles justicialistas, sobre la creación de un Manual de Instrucciones Protocolares, en lo que él considera en sus argumentos que sirve para dar un salto de calidad en cuanto a la imagen institucional del Estado local.

En la sesión mencionada, también se aprobaron dos proyectos que salieron de la Comisión de Hacienda y Finanzas, y que fueron enviados por el Departamento Ejecutivo Municipal, para autorizar la compra directa de alimentos y combustibles y, además, solicitar una modificación presupuestaria de 225 millones de pesos para afrontar el pago de haberes y distintas obligaciones. Allí los concejales de la oposición pidieron al presidente del Cuerpo hacer uso de la palabra y dejaron en claro su cooperación con la gestión del intendente en cada oportunidad en que les solicitó por la situación socioeconómica este tipo de herramientas. “Este Concejo siempre le ha dado al intendente dentro del marco de la ley, herramientas que le permitan a la gestión poder funcionar”, señaló Viotti.

El justicialista Jorge Muriel dijo que coincidía con el radical pero que es necesario contextualizarlo, “porque el corrimiento de partidas tiene que ver con la volatilidad de la economía en un contexto muy desfavorable”.

“Creo que esta mayoría automática de la oposición ha acompañado al intendente en cada pedido y nunca desde Cambiemos negamos los problemas del país y la situación económica. Incluso con temas de seguridad acompañamos a Luis en sus reclamos”, dijo la concejal Alejandra Sagardoy.

SOBRE TABLAS UN PEDIDO

DE REDIRECCIONAMIENTO

Cuando parecía que se terminaba la sesión el presidente del Cuerpo, Germán Bottero le dijo al secretario, Franco Bertolín que informara acerca de un proyecto de ordenanza elevado por el Ejecutivo para ser tratado sobre tablas, ya que el día anterior lo habían solicitado y a él se le pasó informárselo a sus pares de Cambiemos.

Los concejales de la oposición votaron el pedido de Muriel para que se dé un debate libre, ya constituidos en comisión. Todos los concejales votaron de manera positiva pero igualmente la oposición marcó la cancha, dejando en claro que “siempre tienen predisposición a cooperar, incluso cuando desde el oficialismo no dicen eso”.

Lo que se aprobó fue un redireccionamiento de partidas por un monto cercano a los 9 millones de pesos que en su momento desde la oposición cuando se solicitó, se cuestionó porque se quería sacar de la obra de cloacas de los barrios Villa Los Álamos y Villa Aeroclub para transferirlo a la secretaría de servicios públicos y espacios verdes.

Tanto Viotti como Mársico dejaron en claro que al tratar sobre tablas este proyecto, para que el intendente pueda promulgarlo antes de fin de año y no complicar la gestión, estaban demostrando que no ponen palos en la rueda.

“No cambia nada si nos hubieran avisado ayer porque no podrían haber dado la información de ayer a hoy, pero igual estamos aprobado

un nuevo redireccionamiento de partidas, más allá del compromiso que asumió Jorge para que nos acerquen la información. A veces lo que molesta son las declaraciones que vienen del 5º piso. Muchas veces funcionarios del ejecutivo hostigan a la oposición y deberían abstenerse de algunas declaraciones que perjudican a todo este Cuerpo”, dijo Mársico.

CONTINÚA EL ANÁLISIS

DEL PRESUPUESTO

Este viernes a las 9 y tal como se había informado, los concejales continuarán analizando el presupuesto 2020 con la intención de acelerar los tiempos el intentar la próxima semana tratarlo en comisión y luego darle despacho para llegar a votarlo en la última sesión ordinaria del año, que será el 26 de diciembre.

La idea es ver si quedó alguna duda tras las respuestas que recibieron por parte del Ejecutivo y en caso de que exista alguna inquietud o necesidad de ampliar alguna información, poder convocar a los funcionarios que corresponda.

Con información de Diario La Opinión