Diego Maradona liquidó a Claudio Caniggia por sus hijos: “Lo que te salió, papá”

Diego Maradona ofreció una profunda entrevista a TyC Sports en la que habló de todos los temas habidos y por haber. No solo dio su opinión sobre el fútbol, sino también sobre cuestiones externas al deportes.

De esa manera, le preguntaron si le gustaría que su nieto Benjamín Agüero jugara al fútbol, tal como lo hace su padre, Sergio, en el Machester City. “Viste que los hijos de Cani no tienen nada que ver con el fútbol”, acotó el periodista.

Esto fue el puntapié perfecto para que Maradona se despachara con su catarata de sinceridad inevitable: “¡No! ¡No, por favor! Yo cada vez que lo veo al Cani le doy un beso en la frente y le digo: ‘Lo que te salió, papá. ¿Viste?’”.

Cabe mencionar que esta semana había trascendido que el ex delantero de la selección argentina habría intentado sacar del departamento del Hotel Faena de Puerto Madero a sus hijos Charlotte y Alexander.

Hay que pasar por alto que el intercambio verbal que Claudio y Alex Caniggia tuvieron en los pasillos del departamento del hotel fue registrado por el celular de la novia del segundo, Macarena Herrera.

Alex Caniggia (AC): “No es así. El departamento es mío. Andate de acá, rata inmunda”.

Claudio Caniggia (CC): “Decile a tu novia que cierre el c…”.

AC: “Mirá lo que parecés… Todo sudado. Sos un desastre, pelotudo”.

Sofía Bonelli, la novia del Pájaro, hizo despupes una denuncia por hostigamiento verbal. Por su parte, Macarena Herrera había expresado: “La verdad es que me crucé a Sofía cuando subía al ascensor y ella bajaba. Me dejé llevar por mis impulsos y le dije: ‘Put… drogadicta, me das asco’. Es lo único que le dije, listo. En el Faena hay cámaras. En ese momento también estaba Charlotte y un hombre de seguridad”.