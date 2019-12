Rafael Bielsa fue designado embajador en Chile y Carlos Tomada, en México

El ex canciller Rafael Bielsa fue designado embajador ante Chile, mientras que el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada será el jefe de la sede diplomática en México, confirmaron a Clarín altas fuentes del gobierno de Alberto Fernández. El primero fue ministro de Néstor Kirchner, y el segundo estuvo en las tres administraciones kirchneristas, desde 2003 a 2015.

De esta manera, el gobierno nacional va completando el cupo que le permite la ley de embajadores políticos. No podrá excederse de 25, y el resto deberán ser diplomáticos de carrera. Hasta ahora se han ido confirmando como embajadores políticos: Jorge Argüello, a Estados Unidos; Daniel Scioli, a Brasil; Alberto Iribarne, a Uruguay; Sergio Urribarri, a Israel; Rodolfo Gil, a Portugal; Domingo Peppo, a Paraguay; Carlos Raimundi, a la Organización de Estados Americanos; y Fernando "Pino" Solanas a la UNESCO.

Rosarino de nacimiento, el ex canciller Bielsa es hasta hoy presidente de la Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian. Hermano de la ex vicegobernadora de Santa Fe y ahora ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2003 y 2005. Luego asumió como Diputado. Le ofrecieron la embajada en Francia, pero no aceptó. Fue candidato a gobernador de su provincia Santa Fe, pero no pudo vencer al socialista Hermes Binner. Luego pasó al frente de Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico (SEDRONAR), para después pasar al sector privado.

En los últimos días se especuló con que iría al frente de la Unidad de Información Financiera, en lugar de Mariano Federici, pero ello nunca fue confirmado por el nuevo gobierno. En sus declaraciones públicas de los últimos días, se mostró como un férreo defensor de la teoría cristinista de que existe una "lawfare" para perseguir políticos por la vía judicial y mediática, y también tuvo definiciones en sintonía como la de que "el periodismo mentiroso" iba a "desaparecer".

Nacido en el barrio de Palermo, Tomada permaneció durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner al frente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Después pasó a dirigir el bloque del Frente para la Victoria (FPV) en la Legislatura porteña, y tuvo un bajo perfil mediático. Se lo vio activo en la última cumbre del Grupo de Puebla.

Los nombramientos continuarán en los próximos días. Faltan puestos clave como la embajada en España, que se definirá en breve. En un agasajo al saliente embajador en Madrid, Ramón Puerta, que le hizo el Circulo de Legisladores de la Nación, el último miércoles, el ex presidente provisional, Eduardo Duhalde -que estaba presente en la cena-, le dijo a los otros invitados que se le había ofrecido dicha sede pero que finalmente no aceptó.

Otros cargos importantes por definir son la embajada en el Reino Unido. Esta semana, de hecho, también se empezó a despedir el popular embajador británico Mark Kent, quien por Twitter anunció que la jefatura de la embajada de su país en Buenos Aires ya había entrado a concurso en el Foreign Office, con lo que se deduce que pronto tendrá reemplazante.

La otra sede diplomática a cubrir es el Vaticano, donde Alberto Fernández, y el canciller Felipe Solá quieren una persona de máxima confianza: diplomático o político con bajo perfil. Entre Solá, su jefe de Gabinete, Guillermo Justo Cháves, y el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, quieren que sea una mujer, de carrera. Luego tendrán que definir algunos puestos sensibles designados previamente por el ex canciller Jorge Faurie. Fernández y Solá criticaron fuertemente esos y otros nombramientos efectuados a días de terminar el gobierno.

Hasta ahora designaron al embajador Pablo Grinspun al frente de la misión en la Unión Europea. Pero deben decidir si Gustavo Zlauvinen va a la embajada en Austria y organismos internacionales; si Países Bajos queda para Mario Oyarzabal; Rumania para Marcelo Massoni; y Armenia para Roberto Diez, o la FAO para Carlos Cherniak.

Luego, están suspendidos algunos traslados ordenados por Faurie. Cherniak está en destino, en Roma y recientemente debió atender a la primera dama Fabiola Yáñez. A Daniel Raimondi en la OEA, lo traerán de vuelta. Otros puestos importantes que se suspenden, tal vez para posterior revisión son: Marcelo Suárez Salvia, designado cónsul en Nueva York; Eduardo Angeloz (hijo) para el consulado general en Madrid; y Luis María Sobrón para el de Milan, Leopoldo Sahores a Hong Kong. Los tres decidieron esperar a que los ratifiquen.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Natasha Niebieskikwiat