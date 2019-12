“El fiscal, la presidenta y el espía”: la serie de Netflix sobre Nisman ya tiene fecha de estreno

La muerte del fiscal Alberto Nisman sacudió el tablero político nacional e internacional. El hallazgo de su cadáver en el baño de su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero del 2015, se produjo un día antes de que presentara en el Congreso las “pruebas claves” de su denuncia contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Si bien la justicia considera que Nisman fue asesinado y descarta la teoría del suicidio, no tiene sospechosos. A fines de 2017, con el cambio de juez y el nuevo gobierno, se estableció otra versión de los hechos: el fiscal fue drogado con ketamina, golpeado y asesinado, al tiempo que se manipuló la escena para simular un suicidio.

Las ramificaciones del caso Nisman se extienden por Israel, Irán y Estados Unidos. En Argentina, miles de ciudadanos salieron a la calle a responsabilizar a la ex presidenta mientras ella acusaba al ex espía Jaime Stiuso.

Las conspiraciones en torno a lo sucedido se apoderaron no solo del interés de la opinión pública sino también de un prestigioso documentalista británico que propuso hacer una miniserie para Netlix.

Dirigida por Justin Webster, el documental “El fiscal, la presidenta y el espía”, se estrenará el 1 de enero en esa plataforma de contenidos on demand. “Ha sido el trabajo más complicado de mi vida”, aseguró Webster al presentar un adelanto de la serie en el Festival de San Sebastián.

Basado en más de 1.000 horas de archivos y grabaciones, la serie cuenta con 6 capítulos de una hora cada uno y recoge los testimonios de los principales actores vinculados a un caso que resonó en todo el mundo.

Los testimonios de la fiscal Viviana Fein; el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli; la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado; y el ex espía, Antonio Jaime Stiuso, sirven para guiar al espectador a que saque sus propias conclusiones



Si bien Webster trata de esclarecer gran parte de la historia con su relato, deja varios interrogantes para que cada uno de ellos abra su propia línea investigación sobre qué pasó con Nisman y cuál fue la verdadera implicancia que llevó a Cristina Kirchner a firmar el memo de entendimiento con Irán. “No todos estarán de acuerdo tras el visionado con algunas hipótesis", advirtió el director.

No es la primera vez que Webster realiza un documental con tintes políticos. Entre ellos se destacan “El fin de ETA” (2017), que narra los hechos previos a la disolución del grupo terrorista; y “Seré asesinado” (2013), que relata la historia del abogado guatemalteco Rodrigo Rosenberg, quien grabó un video antes de ser asesinado por orden del presidente.

Instalado en la ciudad española de Barcelona, Webster espera con ansias el estreno en nuestro país. “Han sido necesarios cuatro años de trabajo para llegar hasta aquí y esperamos que la serie contribuya a traer algo de claridad e incluso llegue a esclarecer partes importantes de esta trágica y compleja historia”, señaló.

Y concluyó: “En realidad queda mucho por saber, solo se ve la punta del iceberg”.







Fuente: Infobae