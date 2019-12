Es récord la plata que tienen los argentinos debajo del colchón y en el exterior

Durante el gobierno de Macri subió US$ 100.000 y alcanza a los US$ 322.297 millones, casi como la deuda pública.

Los dólares y euros que los argentinos tienen "bajo el colchón" aumentaron US$ 100.000 millones en casi cuatro años de la gestión de Mauricio Macri. Son billetes que están en cajas de seguridad, depósitos fuera del país o en inversiones directas y financieras en el exterior, como bonos y acciones.

En total, suman US$ 322.297 millones, según los datos del INDEC del tercer trimestre de 2019. En diciembre de 2015 eran US$ 222.465 millones, de acuerdo a los cálculos del mismo organismo.

Es una cifra récord. En 2009 esas tenencias totalizaban U$S 146.323 millones. A fines de 2015 subieron a U$S 222.465 millones. Ahora llegaron al récord de U$S 322.297 millones que es casi equivalente a los U$S 311.251 millones de la deuda pública a esa fecha, según las cifras del Ministerio de Economía.

Una contrapartida de este enorme stock fue el aumento del endeudamiento externo que financió la salida de capitales. En los últimos tres años y 9 meses la deuda externa bruta –pública y privada– aumentó en 106.061 millones de dólares, un incremento del 62%, de acuerdo a los datos del INDEC.

Esa enorme cantidad de activos externos de argentinos o empresas argentinas pueden estar o no declarados ante la AFIP, pero permanecen fuera del sistema local. Ese monto está en permanente ascenso.

Todo esto pasó por el aumento de la dolarización y la salida de capitales que hubo, en especial, durante el año pasado y en lo que va de 2019 –récord en la formación de activos externos-, como informa todos los meses el Banco Central.

El Informe del INDEC dice que el total de activos financieros externos al 30 de septiembre de 2019 totaliza US$ 387.499 millones, pero incluye entre otras cosas a las reservas del Banco Central.

De ese monto, “el 83% corresponde a otros sectores, principalmente sociedades no financieras y hogares, el 13% al Banco Central, 3% al Gobierno general y 2% a las Sociedades captadoras de depósitos (bancos comerciales)”. Y por activos, “60% corresponde a otra inversión (constituida fundamentalmente por moneda y depósitos), 17% a inversión de cartera, 13% a activos de reserva y 11% a inversión directa”. Y agrega que durante el trimestre hubo una caída de las reservas del Banco Central de US$ 15.575 millones, pero creció la compra de dólares y la salida de los depósitos en moneda extranjera.

El aumento de los activos de los argentinos fuera del sistema y del país, como explicó Clarín en varias oportunidades, no se modificó por el blanqueo de capitales de US$ 116.800 millones. Es que con el blanqueo ingresó solo una parte del efectivo que estaba "bajo el colchón" y de las tenencias en el exterior. El grueso –en torno del 80%- no fue repatriado y quedó en los bancos y entidades financieras del exterior. Incluso ex funcionarios admitieron que de sus activos declarados buena parte están fuera del país.

Con información de www.clarin.com sobre una nota de Ismael Bermúdez