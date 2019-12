Más de 4 millones de personas recibirán la Tarjeta Alimentaria

El Ministerio de Desarrollo Social comenzó la distribución de la tarjeta alimentaria a más de 4 millones de personas.Desde la cartera se anunció que en marzo del 2020 se completaría la totalidad de la cobertura a los beneficiarios y beneficiarias.





Las tarjetas están siendo entregadas sin trámite previo ni intermediarios a quienes reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan hijos de hasta 6 años.



También se verán beneficiadas las embarazadas a partir de los 3 meses que perciban la asignación por embarazo y personas con pensión por discapacidad.



"No se tramita en ningún lado, ninguna persona particular y ninguna organización social están autorizadas a tramitar la tarjeta en nombre de otra persona", precisaron desde la cartera de Desarrollo Social.



Se cargarán el tercer viernes de cada mes con 4.000 o 6.000 pesos, dependiendo de la cantidad de hijxs de la titular. La tarjeta no se tramita en ningún lado y ninguna persona u organización social está autorizada a oficiar de intermediario.



La tarjeta no sirve para extraer dinero en efectivo. Solo puede usarse para la compra de alimentos, sin bebidas alcohólicas.

Fuente: Infonews