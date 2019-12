Alberto Fernández: “Tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares"

El presidente Alberto Fernández señaló que no impulsó “ningún congelamiento a los aumentos de los jubilados” en relación al paquete de leyes que se aprobó en el Congreso durante la semana pasada. Es más, destacó el bono que el Gobierno entregará por 5 mil pesos en diciembre y enero a los adultos mayores y adelantó: "En marzo hay un nuevo aumento para todos”.

Fue durante una entrevista con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa en donde, además, habló sobre su relación con Cristina Kirchner, la polémica que generó el tratamiento de ley de Emergencia Económica en el Congreso, la necesidad de renegociar la deuda, trazó una comparación de la situación del país con relación al 2001, la creación de impuestos, la situación de los jubilados, y su visión sobre la situación Venezuela, Chile y Bolivia, entre otros temas.

CRISTINA KIRCHNER

“Somos amigos y éramos amigos desde hace muchos años. Nos peleamos 10 años, como muchos en Argentina. Pongo ese ejemplo para ponerle fin a la grieta. Ella cambió. Si no hubiera cambiado, yo no sería Presidente”, afirmó.

JUBILACIONES

“No hay ningún congelamiento al salario de los jubilados. Lo único que se cambió es el cálculo de actualización del sueldo de los jubilados. Eso no quiere decir que se suspendan los aumentos. Dimos dos aumentos extras en diciembre y enero”.

”Acabo de aumentar las jubilaciones, el casi 9% aumentó para todos. A la mínima le dimos un adicional de 5000 pesos en diciembre y 5000 pesos enero. Las jubilaciones aumentaron para todos. En marzo hay un nuevo aumento para todos”, amplió.

LA COMPARACIÓN CON EL 2001

“No es igual al 2001, pero sí es parecida. En ese momento teníamos un 57% de pobreza. Hoy tenemos un 41% de pobres. Teníamos una deuda en default. Hoy estamos en virtual default. Es lo que heredamos. No podemos hacer frente y pagar las obligaciones que están cayendo. Teníamos un frente de desempleo. Y hoy tenemos lo mismo. Lo que no teníamos es un proceso inflacionario, que ahora sí tenemos”.

“Lo que gracias a Dios no tenemos es el estallido social del 2001. Y creo que no lo tenemos porque todo ocurrió en el momento de la votación. La gente votó un cambio y ese cambio le dio tranquilidad”, agregó el mandatario.

DÓLAR Y LA SITUACIÓN ECONÓMICA

“Argentina se quedó sin dólares. Eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que (Mauricio) Macri fijó un cepo muy necesario. Se le fugaron 100 mil millones. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares. Hoy en día el dólar es un bien escaso, como no hay tiene que estar muy caro. No es que el que importa insumos tiene que pagar ese impuesto. Tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares”, aseguró.

“La Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y que esos dólares formen parte de la reserva del Estado. Porque sino es imposible pensar en hacer frente a las obligaciones que país ha asumido”.

“El nivel de decadencia en el que estamos es muy grande. Los chicos tienen varicela y sarampión porque dejaron de darles vacunas. El Estado las dejó de comprar, y mientras se estaba discutiendo esta ley el día viernes cayó un nuevo vencimiento y tuvimos que postergar su pago; en dos años Argentina se endeudó de un modo impactante”, detalló el Jefe de Estado.

LAS RETENCIONES AL CAMPO

“Con el campo lo único que hicimos es actualizar lo que Macri dejó sin actualizar, los tres puntos de retenciones los vamos a discutir para ver como hacemos. Yo aprendí de la ley 125. Yo mismo dije que había que segmentar para que no todos los productores tengan el mismo peso”.

“Las retenciones son importantes porque nos permiten hacernos de dólares que necesitamos para hacer frente a las obligaciones y empezar a pagar la deuda”.

"El impuesto a los bienes personales es el que existió toda la vida hasta que Macri, para beneficiar a sus amigos, lo bajó a la mitad. Le arruinó la vida a muchos argentinos con eso. Y le puso a los bienes en el exterior una alícuota casi inexistente”.

“El que tiene recursos financieros en el exterior y viene a la Argentina, paga lo mismo en la Argentina. El que tiene recursos financieros en el exterior y viene a la Argentina, paga lo mismo en la Argentina”.

"Paga más el que tiene un departamento en el exterior porque es una manifestación de riqueza. Si usted tiene una departamento en Miami sabe lo que cuesta. Cuesta mucho más que en un departamento en Argentina. No es un castigo al que le va bien. Es pedirle al que le va bien que haga un esfuerzo mayor”.

VENEZUELA, BOLIVIA Y CHILE

“Nos preocupa todo avasallamiento al estado de derecho, también nos preocupa lo que está pasando en Bolivia y en Chile. De todo eso se habla menos. Yo recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas en el 2013 cuando (Nicolás) Maduro, después de una manifestación, puso presas a 800 personas. (Sebastián) Piñera puso presas a 2500 personas y no pasa nada. Si Maduro ha avanzado sobre los derechos individuales de los venezolanos me va a tener a mi reclamando por esos derechos individuales".

RENEGOCIACIÓN DE LA DEUDA

“Lanzamos esta ley y resulta que los mercados reaccionan bien. Vieron racionalidad. Los mercados ven que hay un programa de crecimiento para pagar la deuda. Además, hemos dicho hasta el cansancio, y lo voy a cumplir, que no van a pagar la deuda los sectores más desposeídos”.

LA LIBERACIÓN DE LOS EX FUNCIONARIOS DETENIDOS

“Nunca se preguntó por qué estuvieron cuatro años presas personas que no tenían condena. Es una decisión de los jueces. Pero no se avergüence porque los liberaron sino porque estuvieron presos sin condena. Lo que me parece injusto es generalizar, la justicia federal funciona mal pero no todos los jueces federales. Debería asombrarnos que haya presos sin condena”.

LA DESIGNACIÓN DE CRISTINA CAAMAÑO EN LA AFI

“Caamaño es parte de un movimiento (Justicia Legítima) dentro de la justicia que tiene una mirada parecida a la nuestra. Tuve en cuenta su honestidad intelectual, su capacidad y su coraje. Felix Crous, es una extraordinario fiscal al que nadie puede imputar nada, salvo ser de Justicia Legítima. Nunca se enamoraría de mí (como dijo Laura Alonso de Macri), además es abogado y va a actuar con total autonomía en la Oficina Anticorrupción, que no va a depender de la Presidencia, voy a darle todos los recursos que necesita. No se hizo cargo un licenciado en Ciencias Políticas, sino un fiscal de la nación”.

Con información de www.infobae.com