Impuesto del 30%: qué pasará con los alquileres mediante plataformas online que se hagan dentro de la Argentina

Con la aprobación en el Congreso de la Ley de Emergencia Económica, se determinó que los pagos en dólares, que incluyen las compras con tarjetas (crédito o débito) en el exterior y los pagos de consumos o servicios desde la Argentina pero realizados en plataformas fuera del país, tendrán un impuesto del 30 por ciento. Conocida la “letra chica” de la legislación aún persisten algunas dudas de los usuarios y clientes sobre qué consumo y servicios quedan abarcados por el recargo.

Es el caso de los alquileres temporarios en plataformas online. Cuando se trata de plataformas que cobran en dólares o que facturan fuera del país, se sumará el impuesto. Incluso si la propiedad en alquiler está dentro de la Argentina. Es el caso de AirBnb, por ejemplo, que desde septiembre del año pasado comenzó a cobrar sus alquileres locales en dólares como consecuencia de la devaluación del peso. En ese momento, aclararon que todas las transacciones internacionales realizadas con tarjetas de crédito argentinas son convertidas a dólares americanos por los operadores bancarios.

Sin embargo, debido a las dificultades que esto puede traer, fuentes de la compañía aseguraron que están “analizando el alcance de la medida y su modo de aplicación” en base a la información que ya es pública. “Airbnb tiene un compromiso a largo plazo con la Argentina y su comunidad de huéspedes y anfitriones. Seguiremos trabajando en pos de crear oportunidades económicas para todos a través del turismo", explicaron.

Algunas otras plataformas similares, en tanto, salieron a aclarar que no estarán abarcadas por el nuevo impuesto en el caso de alquileres dentro del país. Desde Booking advirtieron que cada vez que un cliente argentino reserva un alojamiento dentro de Argentina, el pago se realiza directamente a la propiedad en pesos argentinos, según el tipo de cambio del día. “Por lo tanto, esta es una transacción de pago local y no internacional”, indicaron. De esta forma, será más frecuente que los clientes utilicen la opción de pagar al llegar al lugar reservados, en pesos y en efectivo.

Apenas se dio a conocer la decisión de establecer un nuevo impuesto del 30% para las adquisiciones en moneda extranjera, la plataforma de Mercado Libre Inmuebles tuvo casi un 10% de aumento en visitas a propiedades en alquiler temporario en comparación con el fin de semana anterior. “Se destacaron Cariló, con un aumento del 20%, y Mar de las Pampas, con un 14%”, detallaron. La plataforma, con más de 35.000 ofertas en todo el país, funciona como intermediario entre locadores e inquilinos temporales y el alojamiento se abona del modo acordado entre el dueño y el locatario.

"Las transacciones 100% locales como las que ofrece Mercado Libre no se verán alcanzadas por este nuevo impuesto”, destacó Juan Manuel Carretero, gerente de Clasificados de Mercado Libre.

Fuentes del sector turístico explicaron que, además, los propietarios de los alojamientos que se publican en las plataformas internacionales destinan una parte de sus ingresos para pagar las comisiones de cada reserva a precio dólar. En el caso de Booking, el propietario debe abonar una comisión al precio del dólar del momento. Mientras que Airbnb tiene dos tipos de comisiones, una compartida entre anfitrión y huésped y otra tarifa solo para anfitriones.

Los servicios online se pesifican

Aunque se deben aguardar los detalles de la reglamentación de la legislación, las plataformas de servicios online que operan en la Argentina deberán sumar el recargo al monto de sus abonos mensuales, ya que son valores en dólares. Sin embargo, en el caso que la empresa facture sus servicios localmente —muchas incluso pagan IVA— y el valor esté expresado en pesos podrían quedar excluidas.

Esta semana, por ejemplo, los usuario de Amazon Video Prime, uno de los servicios globales de streaming de series y películas, comenzaron a recibir información sobre que podrán pagar su suscripción en pesos argentinos, con un monto de $219. “Comienza a ahorrar hoy mismo”, es el título del mensaje.

Las empresas de Delivery, como PedidosYa, Rappi y Glovo también salieron a aclarar que al facturar en pesos y en la Argentina no estarán incluidas en el pago del recargo.

La Ley aprobada por el Congreso establece que estarán alcanzados por el impuesto del 30% —llamado Impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)— el cambio de divisas efectuado por las entidades financieras destinadas al pago por cuenta del usuario (residente en la Argentina) de servicios prestados por empresas o sujetos no residentes en el país y que se cancelan mediante tarjeta de crédito y de débito y cualquier otro medio de pago que determine la reglamentación.

De esta forma, para saber qué servicios contratados deberán pagar o no el impuesto a partir de ahora la clave es si la empresa no está registrada en el país o si el prestador del servicio no es residente en la Argentina.

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Ximena Casas