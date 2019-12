Fátima Florez tuvo una crisis nerviosa y se internó en una clínica

El jueves pasado fue el estreno de “Fátima es mágica”, la obra donde Fátima Florez despliega todo su talento, y que presentará todo el verano en el teatro Roxy de Mar del Plata. Como una de las puestas más importantes de la cartelera teatral, la actriz debía estar presente para la foto de presentación oficial del lanzamiento de la temporada.

Pero una complicación la demoró, y no pudo llegar a tiempo. Tenía que estar entre las 11:30 y las 12:30, y el horario límite era a las 13. Pero una serie de imprevistos le impidieron llegar puntual.

Al salir de su habitación en el hotel para acudir al evento, se le cayó un frasco de esmalte sobre el vestido, lo que produjo una de,mora importante. Pero para complicar más la situación, falló el ascensor donde bajaba. Por unos pocos minutos, no estuvo en el momento de la foto.

Con el profesionalismo que la caracteriza, Fátima Florez se quedó en el evento, en el playón del Torreón del Monje, durante toda la tarde, pero muy alterada por las circunstancias. Eso hizo que al salir, se descompensara y terminó en una clínica, controlándose la presión.

“Acá estoy, poniéndole toda la onda pero con esa bronquita que me quedó”, dijo Fátima Florez luego en Intrusos. “Me duele en el alma, uno quiere cumplir con todo y no pude… No llegué por cinco minutos a la foto, me da bronca porque yo soy muy profesional y exigente conmigo”, aclaró.

Además de los inconvenientes que la retrasaron, que ya la habían alterado, al llegar al lugar se enteró que ya habían tomado la foto, donde ella debía estar junto al intendente, porque (según dijeron), Antonio Gasalla no quiso esperarla más.

“Me sentí en bolas. Por un lado uno está poniendo tanto y no poder estar por dos minutos, me da bronca. No es con nadie”, contaba entre lágrimas la imitadora. “Sé que a veces en las tapas de revistas hay que esperar a gente que no son ni Susana Giménez ni Mirtha Legrand. Está bien, jamás lo pediría para mí”.

El periodista Gonzalo Vázquez fue quien reveló que la decisión de no esperarla fue impulsada por Antonio Gasalla, que mantiene una vieja rivalidad con Fátima Florez: “Dijo que él no espera a nadie que se retrase por motivos personales”, reveló Vázquez.