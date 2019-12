Este viernes, el Senado de la Nación aprobó y dio sanción definitiva durante la madrugada de este sábado a la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, conocida como ley de emergencia económica, impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández. El proyecto recibió en la Cámara alta 41 votos a favor, 23 en contra y 1 abstención.

Este lunes, en diálogo con Verano 910 de Radio La Red, el diputado Waldo Wolff criticó al Gobierno por promover la suspensión de la fórmula de actualización automática. Así mismo, disparó contra el oficialismo por impulsar excepciones para altos funcionarios. “A mí me da vergüenza congelarle los haberes a los argentinos y no congelar el mío”, dijo. “No podría mirar a la gente a la cara pidiéndole un esfuerzo si yo no lo hago”.

Más tarde, el diputado negó que, aunque exista una crisis económica profunda en el país, la situación amerite los “superpoderes” de emergencia otorgados al Ejecutivo. En esta línea, afirmó que los indicadores del INDEC son fiables y replicó al economista Manuel Adorni, que lo acusó de tomar datos “no actualizados” para sustentar sus tesis. “Dijo que había 12% de desocupación y hay un 9,7%, y lo mismo con la pobreza. Me da vergüenza”, aseguró el diputado.

Y subrayó que uno de los mayores logros del Gobierno del expresidente Mauricio Macri fue haber recuperado los índices y las estadísticas. “Si hay algo que hemos hecho bien, es que Argentina volvió a tener cifras reales después de mucho tiempo”, señaló. Y agregó: “Hicimos muchas cosas mal, pero el INDEC funciona perfectamente”.

