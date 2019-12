Félix Crous, el nuevo titular de la Oficina Anticorrupción, se reconoció como “un hombre de izquierda y de formación marxista”

El ex fiscal contó que militó desde muy joven en distintas fuerzas de izquierda de argentina y que luego “por las distintas alternativas que ofrece la realidad” tuvo “mayores afinidades con los gobiernos de Néstor y Cristina kirchner”

Félix Crous, el nuevo titular de la Oficina Anticorrupción (OA), se reconoció como “un hombre de izquierda con formación marxista” y admitió que -de acuerdo a su percepción de mirar la realidad política y social- “todavía nadie ha logrado superar la descripción de cómo funciona el mundo de Karl Marx”.

Para justificar su orientación política, el exfiscal de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), contó que militó desde muy joven en distintas fuerzas de izquierda de argentina y que luego “por las distintas alternativas que ofrece la realidad” tuvo “mayores afinidades con los gobiernos de Néstor y Cristina kirchner”.

Si bien admitió que no se considera kirchnerista, dijo estar “muy esperanzado con la actual gestión que recién inicia” y a la cual votó.

En un intento de explicar que es ser de izquierda con formación marxista, Crous señaló: “Lo que explica Marx sobre lo que sucede con el capital y las relaciones sociales conservan vigencia. A Marx se lo discute y se lo alienta con las ideas y luego se lo combate con las dictaduras de todo el mundo. Hay una potencia que lo mantiene vigente hasta el día de hoy”.

Pero aclaró que nunca tuvo “los vicios de la izquierda argentina”. Al ser consultado por el periodista Luis Novaresio al respecto, el titular de la OA resaltó: “El despotismo que tiene ese sesgo, que Daniel Santoro define muy bien, es la democratización del goce. Y eso es lo que irrita tanto”.

El decreto 54/2019, que fue publicado este sábado en el Boletín Oficial, determinó cuáles serán las funciones del organismo y las responsabilidades de su titular. La OA tendrá rango y jerarquía equivalente a Ministro y dependerá funcionalmente de la Presidencia de la Nación, aunque gozará de independencia técnica y cumplirá las funciones que le competen sin recibir instrucciones del Presidente de la Nación ni de ninguna otra autoridad superior del Poder Ejecutivo.

“Todos tenemos ideas y posiciones sobre el mundo que nos gusta o gustaría de manera que es natural que haya gente que tenga alegría por mi designación y a otros que no le gusta nada. Espero que se vayan conformando cuando la cuestión avance”, aseveró.

Aunque la remoción o la elección del titular de la OA la hace el Presidente, Crous explicó que "este organismo rompe un principio básico del derecho administrativo que es la relación jerárquica. Es una situación sui generis, que es inédita en la estructura del Estado porque los organismos desconcentrados mantienen esa relación jerárquica”.

Y continuó: “Aquí el Presidente autolimitó sus facultades constitucionales de ser el jefe administrativo del Estado. La OA es una institución nueva y está sometida a la observación de todos. Incluso, hay proyectos de ley para mejorar su autonomía”.

A pesar que evitó hacer evaluaciones sobre la gestión de su antecesora, Laura Alonso, admitió que “estuvo en el ojo de la tormenta”.

“Me autoimpuse no hacer ninguna consideración pública sobre la gestión de la Licenciada Alonso. No es útil y no tengo ganas de hacerlo. Estuvo en el ojo de la tormenta, eso es evidente”, se limitó a decir.

Por último, contó que el Presidente le explicó qué tipo de oficina pretendía: “Fue muy claro y enfático. Me dijo que no quería que persiguiera a nadie y eso lo repitió públicamente”.

El abogado Felix Crous tiene una larga trayectoria en la Justicia y específicamente en derechos humanos. Participó como fiscal en los Juicios por la Verdad y realizó la denuncia que originó la causa contra el capellán de la policía bonaerense, Christian Von Wernich.

Además, fue clave en distintos procesos por delitos de lesa humanidad y fue uno de los fundadores de Justicia Legítima, espacio judicial vinculado a los Derechos Humanos, que sufrió una fuerte embestida durante el gobierno de Mauricio Macri, por su posición crítica.

Fue miembro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (1998-2013), director de Política Criminal de la Procuración General (2003–2007) y ex Fiscal en los Juicios por la Verdad en la Justicia Federal de La Plata (2001-2003).

