El Viottista Bertolin le sale caro a Rafaela: $1.200.000

La gente le pide a la política que achique sus gastos y que los siderales sueldos que cobran se equiparen al de la mayoría de la sociedad.

Sin embargo algunos no están dispuestos a hacer ningún gesto y, más aun, se aumentan matemáticamente los sueldos, como si no vivieran en una Argentina en donde muchos compatriotas no tienen para comer.

En Rafaela los Concejales cobran sueldos que en algunos casos se multiplican por diez a la mínima de un jubilado y lo más llamativo aún es lo que perciben los secretarios y asesores, algunos trabajan a conciencia, otros cobran mucho y hacen poco.

Uno de los que más cobra es Franco Bertolin, Viottista por conveniencia, llegó al Concejo de la mano de Alejandra Sagardoy y muy pronto concretó un matrimonio por conveniencia con Leonardo Viotti, hoy percibe más de $1.200.000 al año y ni siquiera tiene el menor respeto por el cargo que ocupa, este año protagonizó un incidente de tránsito inaceptable para la función que ocupa: Se metió contramano en una calle altamente transitada y difícil de equivocar su sentido si uno maneja con todas las facultades en situación normal.

EL DETALLE DE LO QUE AL MES DE OCTUBRE COBRAN CONCEJALES Y EMPLEADOS DEL CUERPO LEGISLATIVO

BERTOLIN FRANCO ANTONIO

32726396

SECRETARIO

10/12/2017

$88.891,86

MICHLIG, ANALIA ELENA

16445460

P permanente

23/1/1984

62.038,17



ARIAS, MARCELO FABIAN

13476396

P Permanente

21/4/1986

39.667,86



COLOMBO, FABIO CARLOS

16795476

P Permanente

1/5/1996

59.361,22



RUIZ DIAZ, FABIANA PAOLA

27097646

P Permanente

20/7/1998

18.884,21



BERTAINA, GRACIELA CECILIA

16795259

P Permanente

1/2/2007

55.607,48



SAGARDOY MARIA ALEJANDRA

16943816

CONCEJAL

10/12/2017

108.668,90



ASTESANO MATIAS RAFAEL

29054268

P Permanente

1/3/2011

70.167,40



BARLASINA RICARDO DARIO

14889786

P Permanente

1/4/2011

53.671,82



DUPERTUIS MARIA LAURA

33549327

SECRETARIO DE BLOQUE

10/12/2011

34.039,30



BONAFEDE SILVIO OSCAR ANDRES

10561517

CONCEJAL

10/12/2011

109.580,44



MENOSSI HUGO CESAR

27149969

CONCEJAL

10/12/2011

112.985,80



TENORIO MARTIN HERNAN

26319471

SECRETARIO DE BLOQUE

1/8/2013

37.376,15



BONINO RAUL MARTIN

28574388

CONCEJAL

10/12/2013

115.322,13



MONZON LAURA LORENA

29686489

SECRETARIO DE BLOQUE

10/12/2013

29.070,99



MURIEL JORGE OMAR

13046394

CONCEJAL

11/11/2014

100.719,72



MARSICO MAZZOLA LISANDRO LUIS

23080951

CONCEJAL

10/12/2015

115.123,73



TRIGUEROS CONDOTTO MARCELO FAB

20667039

SECRETARIO DE BLOQUE

10/12/2015

38.874,65



VISINTINI ANA CARINA

22205210

CONCEJAL

10/12/2015

113.494,30



PONS FRANCO GABRIEL

35953163

SECRETARIO DE BLOQUE

10/12/2015

39.011,58



GARRAPPA EVANGELINA

27781715

CONCEJAL

10/12/2015

109.919,16



LAORDEN FRANCO EGIDIO

34177407

SECRETARIO DE BLOQUE

10/12/2015

38.509,85



VIOTTI LEONARDO GASTON

32899234

CONCEJAL

10/12/2017

108.354,45



VIOTTI IVAN MATIAS

28574017

SECRETARIO DE BLOQUE

10/12/2017

37.753,65



TAMAGNINI MARCIA SILVINA

29241106

SECRETARIO DE BLOQUE

10/12/2017

38.417,07



PASCUAL MARTA ESTER

16143026

CONCEJAL

10/12/2017

111.201,70



GALDINAL CLAUDIA FABIANA

20667403

PROSECRETARIO

10/12/2017

84.183,66



PIOVANO CINTIA SOLEDAD

29524826

PERSONAL CONTRATADO

1/12/2017

18.095,65



COLOMBO NORMA BEATRIZ

16445141

SECRETARIO DE BLOQUE

18/6/2018

37.877,88



MORENO JOEL E A

38449336

SECRETARIO

14/3/2019

38.509,85



En épocas tan problemáticas para la Nación, en donde a los políticos se les pide un gesto, es importante que la gente sepa quien es quien y cuanto cobran estos señores