Investigan si el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene cuentas bancarias en el exterior

El fiscal Federico Delgado impulsó una investigación para determinar si Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene cuentas bancarias en el exterior junto a Gabriel Bouzat quien fuera su socio en su estudio de abogados.

El caso-según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales- se inició cuando el 18 de diciembre pasado llegó un mail a varios juzgados y fiscalías federales en los que se denunciaba la existencia de 71 cuentas en el exterior que estarían a nombre de Rosenkrantz y Bouzat.

El fiscal Eduardo Taiano, cuando recibió el mail en la fiscalía 8 que está a su cargo, decidió realizar una denuncia. El caso le tocó por sorteo al juez Ariel Lijo quien está de turno durante el año 2019 con el fiscal Delgado.

En el mail se decía que hubo una filtración en la deep web en la que se publicó un archivo encriptado TOR en el que se detallan las aperturas y los movimientos de 71 cuentas off shore que pertenecerían a Rosenkrantz y Bouzat. Según el anónimo recibido en Comodoro Py esa filtración corresponde a una investigación criminal realizada en un lugar que no se precisa que tiene a Rosenkrantz como centro de un esquema de ingeniería financiera. Y señala a la cuenta The International Food como abierta por el presidente de la Corte y su ex socio en Panamá. Según pudo comprobar Infobae en la web Open Corporates, la sociedad The International Food Company INC. fue abierta en 2018 y allí figuran tanto Bouzat como Mariana Adela Joszpa y Guillermo Díaz Reynolds, integrantes del estudio al que perteneció el presidente de la Corte. Pero en la sociedad no figura Rosenkrantz.

La denuncia que recibió Taiano en su fiscalía se realizó desde una casilla de mail anónima denominada [email protected] y se aportaba un link desde donde se podría bajar para desencriptar el archivo TOR donde -siempre según el correo electrónico- aparecían las cuentas y sus millonarios movimientos.

Taiano le comunicó de la existencia de ese mail al juez Sebastián Ramos con quien está de turno en 2019. El juez mandó la denuncia a sorteo y le tocó a Lijo.

Cuando recibió el mail anónimo Taiano le pidió a Ramos que realizara algunas medidas de prueba. El fiscal solicitó que se desencriptara el archivo TOR al que se hace referencia a la denuncia.

Además el fiscal requirió que se libre exhorto a Panamá para determinar si existe la cuenta aludida en el anónimo. Y también solicitó que tanto la Unidad de Información Financiera (UIF) como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central envíen al juzgado la documentación que posean sobre Rosenkrantz y Bouzat.

Cuando el caso pasó al juzgado de Lijo y le tocó intervenir a Delgado, el fiscal que impulsó la investigación consideró que las medidas pedidas por Taiano eran adecuadas y las solicitó en el expediente.

La causa en la que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está bajo investigación judicial recién comienza.

