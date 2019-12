No se venden autos cero kilómetro

El nuevo impuesto interno comenzará a aplicarse el 1 de enero, por lo que aquellas que no tiene stock suficiente decidieron cerrar el año para no vender por debajo del precio de reposición

Los salones de venta, vacíos. Los vendedores en grupo y conversando ante la ausencia de clientes. Ya nadie entra y el que lo hace es para preguntar algo que no tiene respuesta: el precio.

Ayer se publicó la ley de Emergencia Económica en la que quedaron establecidos los nuevos valores que se aplicarán a los 0 km en concepto de Impuesto Interno a partir del 1 de enero. Sin modificaciones a lo que ya se había aprobado en Diputados, la norma establece que a partir del primer día de 2020 los vehículos con precio mayorista desde $1.300.000 (que se transforman en automóviles que cotizan alrededor de $1.700.000 al público) pagarán un impuesto del 20% que se transforma en tasa efectiva del 25%; y desde $2.400.000 (alrededor del $3.100.000 al público), uno del 35% que se transforma tasa efectiva del 54 por ciento.

“Decidimos entregar las unidades vendidas y frenar las ventas. Hoy sólo tenemos visitantes que entran a preguntar cuánto salen los autos, pero como no tenemos precio decidimos cerrar el 2019”, explicaron a Infobae desde una concesionaria con fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires. “No vamos a vender una unidad hoy cuando no sabemos cuál será el precio de reposición que nos va a poner la fábrica”, agregaron.

Alberto Príncipe, presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), señaló que las concesionarias “toman la decisión de vender o no dependiendo de los stocks. Las fábricas que no pudieron vender las unidades con los subsidios del Estado las están vendiendo a los concesionarios al precio ‘viejo’ porque en enero cambian los precios”.

Príncipe preside la entidad que reúne a los concesionarios de usados, en donde señala que la situación es de “desconcierto. Los usados de dos o tres años se venden porque tiene precio, pero el resto no porque no saben si van a recuperar. Ahora hay que evaluar la medida y proyectarla, y cada concesionario va a tomar la decisión que crea mejor en un escenario de fuerte desconcierto y de caída de las ventas".

Pero no todos están tan pesimistas. El titular de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores, Hugo Belcecastro, señaló que el nuevo esquema impositivo “no es tan malo como muchos creen. En realidad afecta fuertemente a los importados de alta gama que son solo el 3% del mercado".

El concesionario señaló que el año está cerrado en medio de un “clima muy raro". "Si uno mira los números de patentamientos al 23 de diciembre, son mayores que al 23 de noviembre, algo que nunca sucede”. La razón que encuentra el concesionario es que “muchos adelantaron su decisión de compra por el impuesto y las marcas ‘topearon’ los precios de las unidades, tanto que en algunos casos se registran bajas de hasta 180.000 pesos para que no paguen el impuesto interno”, detallaron.

La expectativa en este contexto es que en enero las ventas suban por dos razones: el impuesto se ajustará trimestralmente, lo que acelerará la decisión de compra, y podría subir el dólar informal. En el primero de los casos quedó establecido que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizará cada tres meses los importes, por lo que en abril el impuesto interno cambiará. La ley dice que el ajuste se hará tomando la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) del Indec tomando el trimestre anterior.

Los concesionarios saben que el mundo automotor tiene un fuerte componente de divisa, pero tomando la cotización oficial, y entienden que cada vez que hubo una restricción en el mercado cambiario hay un sector de la sociedad que está dolarizado que encuentra una oportunidad.

“Vendemos un auto para el que necesitás 20.000 dólares, pero lo cobramos en pesos. Si toman la cotización del informal, necesitan menos", se sinceraron off the record en un reconocido salón de ventas de 0 km de Capital Federal.

