Preocupación por el conductor argentino Fernando del Solar: está internado en terapia intensiva

Fernando del Solar es un conductor argentino que está radicado en México y desde el 2012 cuando fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer que afecta los glóbulos blancos y es muy peligroso y difícil de combatir.

Fernando atravesó un fuerte tratamiento: entre quimioterapias y algunas prácticas alternativas le ganó una batalla a esta enfermedad aunque eso le costó alejarse de su familia e incluso divorciarse.

El conductor argentino estaba al frente del programa ”Venga la Alegría” en México pero decidió alejarse de la pantalla luego de que comenzara a bajar muy rápidamente de peso.

”Hace unas cuantas semanas he empezado a bajar y bajar de peso y no entendía por qué. Entonces no les voy a mentir que estaba muy asustado”, declaró.

Pero los miedos regresaron y a Fernando sus doctores le pidieron que trabajase menos. ”Los doctores me dijeron ‘Fer tenés que bajarle a la carga del trabajo, alimentarte muy estrictamente, llevar un tratamiento y esto se recupera”’, contó.



Sin embargo, las malas noticias llegaron para el conductor argentino de 46 años: se encuentra en terapia intensiva y su ingreso fue el 23 de diciembre de urgencia.

Si bien no hay información oficial, las distintas versiones en torno a la salud de Fernando del Solar son muchas y quien salio a apagar las alarmas fue su representante.

”Me estoy enterando de esta noticia que soltaron de manera muy irresponsable, él solo tiene un pequeño cuadro de neumonía y debe de tener aún más cuidado por todo lo que ha pasado. No hay nada de que preocuparse. No soy doctor pero lo único que puedo decir es que Fernando está bien, no pasa nada y se trata con medicamentos”, informó.

Lo cierto es que Fernando se encuentra intubado desde el pasado 23 de diciembre e internado en el hospital Ángeles del Pedregal, en México y su diagnóstico aún no ha sido confirmado por los médicos.