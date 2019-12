Rodrigo Álvarez: “En la historia hay pocos ajustes que han logrado ser reactivadores”

El economista Rodrigo Álvarez estuvo presente en el programa que conduce Eduardo Feinmann. Durante la transmisión de A24, el especialista se refirió a las últimas medidas tomadas por el gobierno de Alberto Fernández y a la sanción de la nueva Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica.

Con relación a este último punto, Álvarez señaló: “En la historia hay pocos ajustes que han logrado ser reactivadores”, luego precisó: “Claramente la lógica de esto es tratar de que el estado nacional haga una mayor caja. Tanto en pesos como en dólares de cara al primer objetivo que tiene el gobierno nacional.”

Por otro lado, el economista opinó sobre el verdadero objetivo de dicha ley: “En la práctica lo que se está tratando es de juntar recursos para encarar la negociación de la deuda.” Luego precisó cuales fueron los sectores alcanzados por el aumento impositivo: “Básicamente está enfocado en el agro y en la clase media. El 0,6% del PBI lo pagaría el campo, el 0,7% la clase media a través de los distintos impuestos.”

Según Rodrigo Álvarez la intención del oficialismo es: “Hacer caja, frenar los gastos de cara a la negociación de la deuda con el FMI”. De esta forma, Álvarez explicó que se podrá continuar con el plan económico: “Una vez que se negocie la deuda y que haya una proyección de cuáles van a ser los niveles de egresos que vamos a tener.”

Finalmente, el especialista se refirió al peligro inflacionario. Desde su perspectiva no hay un riesgo significativo: “El gobierno no creo que vaya por el camino de la maquinita para financiar los gastos.” También explicó que la reactivación pretendida por el Frente de Todos: “En el corto plano no se va a dar. La reactivación va a depender del presupuesto, de la política monetaria y de los salarios.”

Con información de www.elintransigente.com