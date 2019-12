El 31, Castellano no quiere escuchar "ni el volido de una mosca"

El intendente Luis Castellano recibió ayer en su despacho a ciudadanas que vienen trabajando en el tema de la concientización sobre el no uso de pirotecnia en Rafaela, con el objetivo de acordar medidas para continuar trabajando teniendo en cuenta la próxima celebración del Año Nuevo.

Estuvieron presentes también la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti; la secretaria de Desarrollo Humano, Miriam Villafañe; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el subsecretario de Salud, Guillermo Weiner; el juez de Faltas de la Tercera Nominación, Rubén Pavetti; y el secretario Privado de Intendencia, Luis Kujawinski.

Al finalizar el encuentro, la secretaria de Gobierno y Participación, Amalia Galantti, manifestó: “A principios de diciembre comenzaron los operativos de fiscalización en distintos locales que solicitaron y tramitaron el pedido de habilitación para la venta de pirotecnia. En los que detectamos que no habían tramitado el pedido de habilitación, se realizaron inspecciones donde se detectó la presencia de pirotecnia autorizada y en otros no autorizada, que es la pirotecnia sonora”.

“En estos últimos, se procedió al decomiso de la mercadería y hay lugares donde se están labrando actuaciones para proceder al decomiso o continuar con otro tipo de medidas. Recordamos que la Ordenanza Nº 5081 que prohíbe el uso, venta, tenencia y comercialización de pirotecnia sonora establece un listado de los fuegos artificiales que están prohibidos y permitidos. Es importante aclarar que los que tienen efecto audible, aunque tengan luces, también están prohibidos”, aclaró la funcionaria.

“Pedimos a la población que continúen denunciado porque sabemos que se pueden vender productos en lugares no autorizados y que a simple vista no aparecen ni siquiera como locales comerciales. El número de teléfono para hacerlo es 425400, que es la guardia permanente de Protección Vial y Comunitaria. De allí se deriva a los inspectores y a Fiscalización para que se lleven a cabo las medidas necesarias a través del Juzgado de Faltas Nº 3”, solicitó Galantti.

Recordemos que “la Ordenanza 5081 prevé sanciones de multa para el uso, tenencia y comercialización de productos pirotécnicos sonoros y esto alcanza tanto para quien lo usa como también para quien lo vende. No solo es el local habilitado o no habilitado, sino también cualquier vecino que utilice este tipo puede de elementos ser sancionado. Las multas comienzan a partir de los 2.000 pesos. Otras de las sanciones que se prevé es el decomiso o secuestro del material pirotécnico y puede llegar a al clausura o inhabilitación del local”.

Para finalizar, la Secretaria destacó “la actitud y colaboración de los organizadores de las grandes fiestas que se realizaron para este 25 de diciembre, donde no se usaron fuegos artificiales. En ediciones anteriores era común ofrecer un espectáculo de estas características pero después de mucho conversar desde el área de Fiscalización y Control, los organizadores no usaron pirotecnia”.

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Fabiana Jaime, proteccionista independiente que participó del encuentro, contó: “Hace tiempo que trabajamos con la temática animal, hoy nos presentamos para hablar con Luis Castellano y su equipo respecto a estas fiestas”.

“Sabemos que hubo muchos ruidos, muchas bombas de estruendo y entonces vinimos a reclamar para que esto no suceda porque tenemos la Ordenanza Nº 5081 que rige desde el mes de abril, en donde queda claro que no se puede tener, comprar, ni vender pirotecnia sonora. Sin embargo esto no sucedió el 24 de diciembre. Y nosotros registramos muchos perros perdidos”, comentó.

También relató que “en el caso de los animales, podemos decir que sufren muchísimo, tienen síntomas como taquicardia, convulsiones, deliran, no entienden órdenes. El sufrimiento incluso, les puede provocar la muerte. Lo mismo les sucede a las personas mayores, las personas con alguna enfermedad sensorial, con autismo”.

“Lo que venimos a pedir es que haya más difusión y que se note que existe una Ordenanza. Desde el municipio se han comprometido a darnos una mano para conseguir que la gente tome conciencia de que esto es un problema de todos”, aclaró.

